OAB divulga os nomes de seus 34 candidatos à cadeira de Félix Fischer no STJ

Ordem dos Advogados do Brasil. FOTO: OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou os nomes de seus candidatos à lista sêxtupla que a entidade encaminhará ao Superior Tribunal de Justiça para escolha do novo ocupante da vaga que ficou aberta com a aposentadoria do ministro Felix Fischer. A lista foi divulgada nesta quarta, 10, e tem 34 nomes - veja abaixo a relação dos postulantes à cadeira de Fischer.

Ao todo são três vagas em aberto no STJ. Uma reservada à Advocacia pela via do Quinto Constitucional. As outras duas são destinadas a desembargadores estaduais, uma delas da aposentadoria do ministro Jorge Mussi e a outra decorrente da morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

O STJ vai divulgar os candidatos às vagas de desembargadores no fim de maio. As três listas deverão ser votadas em agosto. Caberá ao presidente Lula fazer as escolhas.

Na corrida da OAB, o prazo específico para recursos e impugnações é de cinco dias úteis - 15 a 19 de maio.

A decisão da 3ª turma foi unânime ( Foto: Roberto Jayme/Agência Estado)

Após essa etapa, os conselheiros federais da OAB vão fazer votação para formar uma lista sêxtupla que será encaminhada ao STJ. O pleito da OAB para escolha dos seis nomes está previsto para 19 de junho.

Continua após a publicidade

Depois, o STJ reduzirá a lista a três nomes, que serão submetidos ao presidente Lula.

O nome indicado por Lula será sabatinado no Senado - assim como os dos desembargadores estaduais que concorrem às outras duas cadeiras vagas.

Veja os nomes da advocacia para o STJ