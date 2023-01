Após homem ameaçar defensor de Lula em aeroporto, presidente da OAB cria grupo de trabalho para proteção de advogados

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, criou nesta quinta-feira, 12, um grupo permanente de trabalho para 'proteger' a classe de agressões.

O objetivo é responsabilizar quem 'ofender, agredir e discriminar' advogados e advogadas por sua atuação profissional.

Essa é a primeira resposta formal da OAB ao ataque sofrido pelo advogado Cristiano Zanin, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O criminalista foi hostilizado e ameaçado ontem no banheiro do aeroporto Juscelino Kubitscheck, em Brasília.

O próprio Simonetti vai coordenador os trabalhos. Ele citou 'reiteradas agressões públicas sofridas por advogados e advogadas' e afirma que a 'prática de constrangimento' vem aumentando.

"Referida prática atenta contra a dignidade e o exercício da profissão, com a intenção clara de criminalizar a prática da advocacia, fato que não se pode conceber", diz um trecho da portaria.

Em nota divulgada ontem, o presidente da OAB já havia se comprometido a pedir a identificação e responsabilização do responsável pelo ataques.

Zanin foi abordado enquanto escovava os dentes no banheiro do aeroporto. Um homem com máscara de proteção facial e camiseta laranja chama o criminalista de 'vagabundo', 'safado', bandido' e 'corrupto', enquanto filma a cena.

"Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse", afirma o homem. "Tinha que tomar um pau de todo mundo que está andando na rua."

O advogado não responde os ataques e provocações.