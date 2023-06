Obesidade e direitos humanos

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Uma influenciadora americana, que sofre de obesidade[2], peticionou perante diversas companhias aéreas para conseguir um segundo assento gratuito, em ordem a viajar com maior comodidade, tranquilidade e, sobretudo, com mais dignidade.

Como isso funcionaria aqui no Brasil?

A tese, extremamente plausível, pode ser sustentada, sim, aqui no Brasil.

Isso porque assiste à pessoa com mobilidade reduzida ou a qualquer pessoa que por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como passageiro, o direito de comprar uma segunda poltrona, ou assento, com desconto de oitenta por cento -- ou seja, pagando apenas vinte por cento do valor pago pelo primeiro assento.

Essa tese tem base constitucional fortíssima -- art. 1º, caput, II e III[3].

A Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, escrita por Eleanor Roosevelt e René Cassagne, determina, por exemplo, arts. 1º e 3º, que, respectivamente:

Artigo 1º

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

Artigo 3º

Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, promulgado pelo Decreto 591/1992, determina que:

ARTIGO 11

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto 678/1992, revela que:

Direito à Integridade Pessoal

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.

A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657/1942, determina:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

O microssistema consumerista também respalda a tese, ao estabelecer que:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

A isso se soma, ademais, que a Resolução 280/2013, da ANAC -- Agência Nacional de Aviação Civil, normatizando o tema, mostra que:

Art. 3º Para efeito desta Resolução, entende-se por PNAE pessoa com deficiência, pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestante, lactante, pessoa acompanhada por criança de colo, pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como passageiro.

Art. 8º A prestação de assistência especial de que trata esta Resolução não deve acarretar qualquer ônus ao PNAE.

§1º Excetuam-se do previsto no caput as assistências previstas nos incisos I e II do art. 10.

§2º O disposto no caput não impede a cobrança:

I - pelos assentos adicionais necessários à acomodação do PNAE, de suas ajudas técnicas ou de equipamentos médicos, cuja ocupação por outro passageiro esteja impedida; e

II - pelo transporte de bagagem acima do limite da franquia, observado o disposto no art. 23.

§3º Na cobrança pelos serviços mencionados no § 2º deste artigo, o operador aéreo deve:

I - cobrar por cada assento adicional necessário ao atendimento, um valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do valor do bilhete aéreo adquirido pelo PNAE.

II - oferecer desconto de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) no valor cobrado pelo excesso de bagagem, exclusivamente para o transporte de ajudas técnicas ou equipamentos médicos indispensáveis utilizados pelo PNAE.[4]

Analogicamente, por inafastável imposição sistemática -- e o sistema do ordenamento jurídico é uma ordem e não uma babel --, o art. 20, Decreto 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, diz que:

Mobilidade pessoal

Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível:

a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível;

b) Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível;

c) Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade;

d) Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência.

O CPC determina o seguinte:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Mostra-se pertinente concluir, então, tendo em conta essa normativa balizar, essencial, fundamentalíssima -- e o uso da tautologia aqui é intensamente proposital! --, que, decerto, assiste à pessoa obesa, com mobilidade reduzida ou que por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como passageiro, o direito de comprar uma segunda poltrona, ou assento, com desconto de oitenta por cento -- ou seja, pagando apenas vinte por cento do valor pago pelo primeiro assento.

No STF:

Quando se aplica um dispositivo da Constituição à hipótese em que ele não deve ter incidência, viola-se esse dispositivo. A ofensa à Constituição ocorre não apenas quando ela não é aplicada ao caso concreto, mas também, quando a norma é indevidamente aplicada.[5]

Onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, muito menos para adotar óptica que acabe por prejudicar aquele a quem o preceito visa a proteger[6].

*Alexandre Langaro, advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante. Autor de livros e artigos jurídicos. Articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' -- Estadão. Professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seccional do Rio Grande do Sul. Estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York

