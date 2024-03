Não me importam nomes, além de Marielle Franco, só me importa um tema: a investigação policial.

PUBLICIDADE E não somente o inquérito policial que os processualistas se ocupam na academia, mas a investigação para, desbaratar a quadrilha de estelionatários, prender o ladrão de apartamentos, desarticular o tráfico de armas, apontar o responsável por um ato de racismo e, sobretudo, para prender quem mata o outro, seja ele qualquer alguém. Esse alguém, foi também Marielle Franco, morta em função de assuntos policiais, pelas mãos da polícia e a solução foi dada pela polícia a partir da delação de policiais e, lá no núcleo, eis a política-partidária. Para além de mais uma revelação de nefastas ligações institucionais, sua morte revela ao grande público o que na prática é a investigação policial carioca. Todas, absolutamente todas, estão nas mãos dos interesses político-partidários daquele que ocupa o cargo de Governador, e explico aquilo que já explicaram inúmeras vezes antes de mim.

Talvez não tenha o peso de uma explicação propriamente dita, mas um apanhado do que já li e ouvi com aquilo que vivo na prática profissional em muitos estados da federação, por um viés curioso que o aleatório da vida me reservou, o recorrente papel de acusador privado.

Já fazendo um recorte, falo aqui somente da cidade do Rio de Janeiro, a quem dedico o mesmo amor que o beija-flor de Betinho ao tentar apagar um incêndio na mata onde vive, com a água que lhe cabe no bico.

A autoridade policial, uma vez que toma conhecimento de um crime, deve formalizar um processo administrativo para apurar os fatos e, ao final, produzir o chamado Relatório Final apontando autoria e materialidade ou opinando pelo arquivamento.

Abre alas: o tal processo administrativo.

Tem para todos os gostos pessoais, interesses políticos e financeiros, mas fora aqueles que nunca chegam ao sistema eletrônico do estado, todos estão sob a condução dos tiras. Todos.

Desafio, que um criminalista carioca possa afirmar que nos últimos dez depoimentos que acompanhou, ao menos um tenha ocorrido na presença da autoridade policial.

Após algumas burocracias sistêmicas, a investigação policial passa a ser presidida por um policial que carrega o substantivo de sindicante.

Seja sob o nome da esquizofrênica Verificação Preliminar das Informações cujo vulgo é VPI, ou do solene Inquérito Policial com seu temido indiciamento, começa também a contagem dos dias.

Só um detalhe: é urgente reconhecer que o indiciamento não serve para absolutamente nada no nosso processo criminal para além do “carimbo de esculacho”, tal como nos programas jornalísticos policialescos legados por Luiz Carlos Alborghetti.

Tinta no papel, qual o quê...

O processo administrativo na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é hoje uma mistura de sistema eletrônico que somente a própria polícia opera, com partes ainda em papel sob a guarda do policial sindicante, parcialmente interligado com as demais instituições por puxadinhos eletrônicos inacreditavelmente arcaicos.

A tiragem carioca é de tal complexidade que as chances do advogado forasteiro compreender o todo, são proporcionais as chances do forasteiro em Brasília perante os tribunais de lá. É possível, mas exige resiliência.

A figura do tira sindicante é muitas vezes mítica, difícil de encontrar, outras, territorialista e está sempre por perto, mas é fato que nenhum pode afirmar que consegue operar todo o seu acervo de investigações.

Algumas ficarão meio-que-para-trás, outros terão desfechos mais rápidos por determinação superior e outros serão tratados conforme o dia permite.

O dia, enquanto espaço-tempo de Einstein, traz uma solução mais esperançosa por relativizá-lo tal qual o direito o relativiza, mas para quem passa a sentir a medida de tempo dia, em qualquer posição que dependa de uma investigação policial, só mesmo Freud para os efeitos na psiquê.

Não vou me ocupar aqui com os movimentos político-partidários que afetam as polícias estaduais, afinal meu foco é a investigação, mas o fato é que o senhor do tempo investigativo de todo e qualquer processo administrativo na Polícia Civil é permeado por interesses político-partidários.

Do melhoramento ou não do sistema eletrônico, ao suprimento ou não das necessidades policiais – que vai do papel higiênico a compra dos famosos sistemas israelenses – fato é que o trabalho policial está diretamente atrelado aos interesses daquele que ocupa o cargo de Governador.

E para muito além dos suprimentos materiais está o problema da falta de continuidade das investigações que, rotineiramente, passam pelas mãos de dezenas de policiais e muitas vezes alcançam década de duração, para na maioria das vezes não chegar à conclusão alguma. O indiciado que lute e a vítima que chore.

Não devemos aqui nos esquecer do mau uso do erário materializado no custo de cada dia desperdiçado em cada troca, de cada policial sindicante, nos milhões de processos administrativos em curso nas centenas de delegacias espalhadas por aí.

Muito menos ignorar que a dança-das-cadeiras nas delegacias, tão ruinosa ao tempo e a ordem do trabalho policial, seja um dos sintomas das prisões de quatros chefes da Polícia Civil nos últimos vinte anos. Ou vice-versa, vá lá saber...

A água do bico de Marielle tem potencial para lavar muita sujeira e muito sangue.

Saravá!