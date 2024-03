Mas o tumulto estava criado. Foram tantas as manifestações à chegada do novo plenipotenciário luso ao Brasil, que alguns dos patriotas mais exaltados foram presos. E Thomaz Ribeiro foi entregar ao Presidente Prudente de Morais uma carta escrita em próprio punho em quatro laudas, oferecendo sua explicação para o problema.

Dizia ele: “Este fato contrista profundamente o meu coração e faz-me arrepender de ter vindo à América, onde julguei que podia ser Ministro de concórdia e sou ponto de perturbações. Querer-me mal não é crime, tanto mais que eles me julgam desprimoroso com o seu país, o que, a ser verdade, eu mesmo não poderia desculpar-me. Sendo esta a causa do descontentamento, é louvável o seu impulso; e eu rogo a Vossa Excelência que principie os seus favores comigo sendo com eles equitativo e benévolo, se tanto for preciso. ...Acha Vossa Excelência em mim o maior desejo de lhe não causar o mínimo dissabor. O máximo obséquio que de Vossa Excelência posso receber é este: de poupar-me, na minha entrada aqui, a mágoa de ser causa de qualquer desgosto”.

Prudente de Morais relaxou as prisões. Credite-se o episódio à oposição florianista ao governo do paulista de Itu. Tudo era motivo suficiente para dificultar sua gestão. As “moças de Campinas” foram o pretexto escolhido desta feita.