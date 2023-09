Ofertas irresistíveis, golpes em ambiente digital e a imagem de influencers: fique alerta!

Bruna Zanini Foto: Divulgação

O avanço e popularização da internet representa importante conquista. Hoje grande parte da população tem acesso à internet na palma de suas mãos, sendo possível acesso a entretenimento, serviços bancários e tecnológicos, redes sociais, acesso à informação, compras e muito mais.

Tal qual uma cidade que cresce e passa a ter problemas sociais como criminalidade, com a internet não é diferente. Se a atenção da população está voltada para o digital, criminosos aproveitam-se disso para praticar crimes e ludibriar usuários através de golpes e fraudes em ambiente digital.

É bem provável que alguém de seu círculo de convívio já tenha sido vítima dos famosos golpes em que um criminoso finge ser um familiar ou amigo e solicita empréstimos ou oferta produtos ou serviços. Há ainda aqueles que utilizam-se de fotos e vídeos de celebridades e influenciadores digitais para na aplicação de golpes.

Golpistas têm se utilizado de vídeos e fotos de pessoas relevantes e famosas em propagandas e anúncios na internet para vender produtos muito abaixo do valor de mercado. Ao clicar no anúncio/propaganda, o usuário é direcionado a páginas de lojas clonadas e/ou fraudulentas. Realizando a compra, o consumidor nunca receberá o produto comprado ou, se receber, será um produto bastante inferior ao anunciado.

Se de um lado temos inúmeros consumidores comprando e sendo prejudicados, do outro tem-se golpistas utilizando da credibilidade e notoriedade de pessoas relevantes para trazer a falsa sensação de confiança e verossimilhança aos golpes.

O resultado disso é inúmeros consumidores lesados por cair em golpes e celebridades com suas imagens manchadas e vinculadas à prática criminosa. Nesta situação, consumidores e celebridades são vítimas da implacável prática criminosa em ambiente virtual.

Neste contexto, assim como é necessária a cautela ao circular em zonas perigosas de grandes cidades, é importante atenção e cuidado na hora de comprar pela internet. Propostas imperdíveis podem ser apenas um veículo para atrair usuários. Para além da perda financeira, os criminosos podem ainda coletar os dados pessoais dos compradores, o que é igualmente preocupante.

É por isso que a atenção é sempre bem vinda. Ao fazer uma compra on-line, certifique-se de que está, de fato, navegando em uma loja oficial. Além disso, sempre que realizar compras on-line, dê preferência em utilizar cartões virtuais.

Ao constatar que foi vítima de um golpe, comunique imediatamente às autoridades policiais por meio de boletim de ocorrência. Além disso, é importante entrar em contato com o gateway de pagamento e instituição bancária para solicitar o estorno da compra.

Por fim, é importante sinalizar que a vítima do golpe deve ser rápida na atuação. Muitos usuários perdem tempo tentando atribuir ao influenciador ou celebridade a autoria do crime. No entanto, estes, na grande maioria das vezes, são vítimas também. Direcione o boletim de ocorrência ao verdadeiro golpista e, se não souber de quem se trata, comunique a falta de conhecimento da autoria no seu registro. Com o registro em mãos, solicite o estorno da compra.

Existe uma série de boletins de ocorrência comunicando o ocorrido, bem como ações judiciais protocoladas por parte influenciadores digitais e celebridades solicitando aos tribunais Brasil afora a retirada do ar de anúncios, perfis e lojas fraudulentas, mas a astúcia dos golpistas - ainda - supera a força estatal.

Esperamos em um futuro breve reverter este cenário através da atuação em tempo das autoridades policiais e judiciais, bem como conscientização dos usuários da rede.

*Bruna Zanini, advogada especialista em direito empresarial, com atuação voltada ao mercado digital e publicitário, sócia do escritório Zanini Riether Advogados, vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual OAB/DF, professora de Direito Contratual e LLM Empresarial e Contratos pela IBMEC