STF não acha Eduardo Bolsonaro para intimação em queixa-crime por comparar professor a traficante

Senado aprova indicações de Flávio Dino para vaga no STF e de Paulo Gonet para comandar a PGR

Ministro da Justiça teve segunda pior taxa de aprovação no Senado na comparação com os atuais ministros do Supremo; na sabatina, Dino foi cobrado por declarações contra adversários do governo, mas preferiu evitar confrontar os opositores