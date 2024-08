Oficiala de Justiça devolve mais de 500 mandados em aberto e alega ‘perseguição política’

A reportagem do Estadão procurou o Tribunal de Justiça de São Paulo, que ainda não se manifestou. O caso foi divulgado primeiro pelo portal jurídico Migalhas.

A servidora concursada ingressou no tribunal como escrevente, em 1988, e dois anos depois foi admitida como oficiala de Justiça. O último cargo foi no Forum Regional XV, no Butantã.

Ela alega que vem sofrendo “intensa perseguição política” por “ativistas de extrema esquerda” desde 2018, ano da eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro.