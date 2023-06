Onde erramos?

Gabriela Sabino e Larissa Alfino. Fotos: Arquivo pessoal

Há tempos, movimentos da sociedade civil vem se organizando em prol dos avanços para mulheres e influenciando debates importantes no Congresso Nacional, como o da dignidade menstrual e igualdade salarial, por exemplo. O imaginário de um Brasil mais inclusivo e sensível às questões de gênero foi se construindo e sendo percebido nas redes, no discurso das mulheres, nas propagandas na televisão.

Um novo estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU) frustra a narrativa de progresso e traz à tona uma dura realidade, que desencontra com o que tanto sonhamos para Brasil: aproximadamente 84,5% da população possui algum tipo de preconceito contra mulheres e quase 40% acreditam que mulheres não são tão boas políticas como os homens ao desempenharem a função.

Em 2022, nós tivemos a maior porcentagem de mulheres eleitas na Câmara dos Deputados da história. Mesmo ainda sendo apenas 18% das deputadas, foi uma vitória para as mulheres. Avançamos, mas muito devagar independente dos esforços de organizações, porque essa é uma decisão de um eleitorado que ainda acredita que mulheres são menos capazes, sim. Essa cultura ainda resistente com mulheres na política reflete em uma estagnação: a percentagem de mulheres como chefes de Estado ou de governo tem permanecido em torno de 10% desde 1995. No Congresso Nacional brasileiro, desde a realização da 1ª Assembleia Legislativa, no ano de 1826, nunca uma mulher ocupou o cargo mais alto das 02 casas legislativas, a presidência.

Essa mesma pesquisa mostra que a população ainda acredita que as mulheres possuem menos direitos do que os homens. Menos direitos, menos autonomia, menos voz. Mais uma vez, a violência cultural velada contra mulheres reflete em dados. De acordo com um estudo realizado pela ONU Mulheres (2020) mostram que 82% das parlamentares já foram vítimas de assédio, ameaças, comentários sexistas e vazamentos de dados pessoais, e 44% já receberam ameaças de morte.

Recursos partidários distribuídos incorretamente, candidaturas laranjas, falta de espaço em estruturas partidárias, violência e pouca estrutura para campanhas femininas competitivas. Os vieses preconceituosos da sociedade e os outros obstáculos são a fórmula perfeita para o desengajamento de mulheres na política.

Onde erramos? Como podemos fazer da luta pela igualdade uma luta de todos? Quais são os impactos verdadeiros dos trabalhos executados por uma democracia inclusiva? Qual é a vontade política para que as mulheres, de fato, ocupem esse espaço? Ou vamos juntos, ou não avançaremos nunca.

Nós sempre soubemos que a paridade em posições de liderança e uma sociedade livre de violências ainda estava longe da realidade. Os achados dessa pesquisa são um chamado urgente para traçarmos uma nova rota, essencialmente coletiva, para combater o preconceito e a discriminação contra mulheres no Brasil. Mulheres na política representa o aprofundamento da nossa jovem democracia e a abertura para que metade da população na construção do futuro do país, a partir de uma visão única de prioridades e urgências.

Algumas ideias de como começar esse caminho passam pela construção de políticas de reserva de cadeiras, garantia de espaços para mulheres na política e combate à violência política de gênero também seriam fundamentais - e não muito diferente do que países bem sucedidos na temática fizeram. Os partidos precisam ser aliados reais. O debate junto ao eleitorado precisa acontecer de forma ampla e recorrente, principalmente com a juventude, em uma tentativa de oxigenação de ideias e mais espaço para renovação política. Além disso, um ecossistema de movimentos sociais alinhados, que dialoguem para além da polarização e estejam mobilizados por pautas em comum, pode ser benéfico para canalizar forças para uma direção mais assertiva de financiamento e influência parlamentar.

O esforço pela construção de um olhar igualitário da nossa sociedade deve ser proativo e multisetorial. Historicamente, para mulheres avançarem em direitos, a união sempre fez a força. É hora de dar um passo para trás, aprofundar o debate, organizar forças para avançar verdadeiramente nessa pauta. Não podemos continuar depositando em pequenos passos a esperança de mudanças sistêmicas.

*Gabriela Sabino, jornalista e ex-diretora da Associação Portuguesa de Desportos

*Larissa Alfino, cofundadora e presidenta do Instituto Vamos Juntas