Operação Contragolpe: agente da PF preso fazia segurança de Lula e deu munição a aliado de Bolsonaro

“Fala Cordeiro. Beleza? Seguinte meu irmão já tá tudo resolvido aqui. O Misael ele é do GSI, sim. E... ele tá à disposição aí do, do, do, do, candidato, né, Luís Inácio. E o que acontece, cara. Ele... como rolou aquela situação no prédio da Polícia Federal, ontem, eles acionaram a equipe do COT. E uma equipe do COT, como o Lula estaria ali no prédio, né, do, do Meliá, é... uma equipe do COT ficou à disposição, próxima. Então, eles hospedaram essa equipe do COT aqui no Windsor. Certo? Mas, isso aí foi, foi tudo acertado mesmo. Tá bom? Só pra, de repente, cê ter essa informação. Valeu meu irmão? Um abraço. Vamo torcer, meu irmão. Tamo aqui nessa torcida. Essa porra tem que virar logo. Não dá pra continuar desse jeito não irmão. Vamo nessa. Eu tô pronto”, anotou.

Em outra mensagem, Wladimir enviou para Sérgio uma foto com a mensagem “”Coordenador da Operação Posse!; “Petista e baba ovo do Alkimin”; “DPF Cleyton”. A mensagem fez referência ao delegado que atuou como Coordenador de Execução da operação da Polícia Federal que atuou na segurança da cerimônia de posse de Lula.