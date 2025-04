Operação Overclean: mais de 100 estão na mira da PF por suspeita de desvio de emendas

Mais de 100 empresários, políticos e servidores públicos estão na mira da Polícia Federal (PF) por suspeita de envolvimento no esquema de desvios de emendas investigado na Operação Overclean.

Dezenas de codinomes mencionados em planilhas apreendidas nas primeiras fases da investigação, deflagradas em dezembro de 2024, estão sendo gradativamente decifrados. A informação consta de relatório parcial da investigação enviado ao ministro Kassio Nunes Marques, que assumiu a relatoria do inquérito em janeiro, quando o caso foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF) após mensagens mencionarem o deputado federal Elmar Nascimento (União-BA). O STF detém competência para investigar parlamentares. Elmar Nascimento nega ligação com irregularidades. Inicialmente, os investigados foram divididos em três núcleos - central, operacional e de apoio informacional.

Os empresários Alex Rezende Parente e Fábio Rezende Parente, donos da Allpha Pavimentações e Serviços de Construções, e José Marcos Moura, o “Rei do Lixo”, foram os principais alvos das primeiras fases da Overclean. Eles fariam parte do núcleo central do esquema, segundo a PF.

Alex é apontado como “responsável por deliberações estratégicas do planejamento à execução das ações ilícitas”. Fábio seria o operador financeiro e mentor do esquema. E José Marcos Moura é apontado como articulador político e “operador de influência” do grupo.

O núcleo operacional seria formado por pessoas de confiança dos empresários que prestariam apoio logístico, além de incumbidas de auxiliar na lavagem do dinheiro desviado.

O núcleo de apoio informacional seria composto pelo agente da Polícia Federal Rogério Magno Almeida Medeiros, apontado como “informante” do esquema. Segundo a suspeita da PF, ele recebia R$ 6 mil por mês para repassar “informações sensíveis e sigilosas”, incluindo a identificação de agentes da própria corporação responsáveis por diligências sigilosas da investigação.

Com o avanço do inquérito, a PF afirma que “operadores centrais e regionais” do esquema associaram-se a servidores públicos e políticos. Segundo a Polícia Federal, prefeitos, secretários e servidores municipais em diversas cidades da Bahia, onde a investigação teve origem, e de outros Estados usaram suas funções públicas “para servir aos interesses do grupo nas respectivas localidades e garantir a continuidade das atividades delitivas, na linha do quanto planejado pelo núcleo central, no mais das vezes, mediante recebimento de contrapartida financeira (propina)”.

Segundo cálculos atualizados da PF e da Controladoria-Geral da União (CGU), o esquema de fraudes em contratos e superfaturamento de obras investigado na Operação Overclean movimentou cerca de R$ 1,4 bilhão.

Dinheiro apreendido pela PF na Operação Overclean. Foto: POLICIA FEDERAL

Veja quem são os políticos e servidores identificados pela PF

O advogado Lucas Maciel Lobão Vieira, ex-coordenador na Bahia do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), autarquia federal vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, foi um dos primeiros alvos da operação.

O vereador Francisco Manoel do Nascimento Neto, o Francisquinho Nascimento (União-BA), ex-secretário de governo de Campo Formoso, que jogou uma sacola com R$ 220 mil pela janela na primeira fase da Operação Overclean, é um dos investigados. Ele é primo de Elmar Nascimento. O prefeito da cidade, Elmo Aluizio Vieira Nascimento (União), irmão do deputado, também é investigado. O pregoeiro Marcio Freitas dos Santos e o servidor comissionado da prefeitura Luciano de Miranda Pires Filho também estão na mira da PF. De Salvador, o secretário de Educação, Thiago Martins Dantas, e o ex-diretor da Direção Administrativa da Secretaria Municipal da Educação Flávio Henrique de Lacerda Pimenta são citados na investigação. O secretário de Educação de Belo Horizonte Bruno Barral também é investigado.

Em Itapetinga, o ex-secretário de Governo Orlando Santos Ribeiro e o vereador Diego Queiroz Rodrigues (PSD), conhecido como Diga Diga, são suspeitos.

Em Jequié, a investigada é Kaliane Lomanto Bastos, ex-coordenadora de projetos, execução e controle da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, exonerada após as suspeitas virem a público.

No município de Lauro de Freitas, o ex-vice-prefeito Vidigal Galvao Cafezeiro Neto (Republicanos) e o ex-servidor da Assembleia Legislativa da Bahia Ailton Figueiredo Souza Júnior (PSDB), o Júnior Figueiredo, hoje vereador em Nazaré, são suspeitos.

O secretário de Mobilidade e ex-chefe de gabinete de Vitória da Conquista, Lucas Moreira Marins Dias, e a servidora Lara Betânia Lélis Oliveira também são investigados.

O ex-prefeito de Santa Cruz da Vitória Carlos André de Brito Coelho é alvo do inquérito.

O ex-secretário estadual de Parcerias e Investimentos do Tocantins Claudinei Aparecido Quaresemin e os ex-servidores da Secretaria de Estado da Educação João Luiz Martins Machado Neto e Itallo Moreira de Almeida estão sob suspeita.

A PF ainda desconfia de uma servidora da prefeitura de Barreiras, de um secretário municipal da cidade e de um secretário municipal de Senador Canedo, citados em mensagens, mas ainda não identificados.

O material apreendido na terceira fase da Operação Overclean, deflagrada na semana passada, começou a ser analisado pela PF para tentar identificar todos os suspeitos e verificar se há mais envolvidos.

COM A PALAVRA, OS CITADOS

A reportagem busca contato com as defesas. O espaço está aberto para manifestação (rayssa.motta@estadao.com e fausto.macedo@estadao.com).