Oportunidade para o respeito nas relações humanas e para os negócios

Carolina Spina. Foto: Divulgação

Se em junho passado episódios de assédio sexual e moral dentro da Caixa eram relatos que surgiam na imprensa e que já cobravam seu preço ao manchar a imagem da instituição, há algumas semanas a conta final chegou: o banco se comprometeu a pagar R$ 10 milhões, a título de dano moral coletivo, por ter tolerado práticas abusivas nos seus corredores.

Empresários dispostos a não repetir erros semelhantes ganharam recentemente como aliada uma portaria que oferece um verdadeiro guia de combate ao assédio. O novo regramento do Ministério do Trabalho entrou em vigor em março e ainda está em fase de implantação nas corporações. A portaria 4.219, de 2022, determina que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (Cipa+A) das empresas deverá desenvolver ações de combate ao assédio sexual e moral. Para dar solenidade à novidade, a própria nomenclatura do colegiado foi alterada, conforme referido.

Na prática, as companhias agora têm de estabelecer regras de conduta voltadas a coibir assédio nas suas dependências e divulgá-las internamente. Ao mesmo tempo, precisam criar canal de recebimento e acompanhamento de denúncias, protegidas pelo anonimato. Registrada uma ocorrência, precisam ter definido procedimento de apuração dos fatos e de sanção administrativa dos responsáveis.

Como não basta apenas punir, a portaria também acerta ao prever treinamentos anuais a todos níveis hierárquicos. As capacitações devem tratar de violência, assédio, igualdade e diversidade. Se bem aplicadas, as novas regras podem representar mudança de cultura no mundo corporativo, garantindo maior respeito nas relações humanas.

Divulgada em março, uma pesquisa Datafolha apontou que 18,6% das entrevistadas ouviram cantadas e comentários desrespeitosos no local de trabalho no ano passado. É preciso virar esse jogo. Do ponto de vista dos negócios, trata-se de oportunidade ímpar para as empresas demonstrarem preocupação efetiva com ambientes laborais saudáveis e fazerem disso parte de sua imagem corporativa, visto que atitudes responsáveis na iniciativa privada são cada vez mais valorizadas pela população. Não há dúvidas de que a prevenção ao assédio só traz bons resultados.

*Carolina Spina, advogada trabalhista