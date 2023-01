Os atos criminosos em Brasília e a omissão penalmente relevante

Em razão dos infelizes acontecimentos ocorridos na Capital Federal, muitos agentes públicos estão sendo investigados pelo fato de terem se omitido e, com isso, permitido a produção do desastroso resultado que todos conhecemos.

E no que consiste a omissão? Quando o agente público poderá ser responsabilizado por ela?

É o que pretendo explicar da forma mais simples possível.

A conduta, em regra, se revela pela ação. Esta é uma atitude positiva realizada por meio de um movimento corpóreo tendente a uma finalidade. Quando o crime é cometido de forma positiva (ação), diz-se que o foi por comissão.

A conduta comissiva é a concretização material da vontade do agente e é realizada mediante a prática de um ou mais atos. O ato é um componente da conduta comissiva (ação). Assim, o crime pode ser praticado com um único ato (ex: injúria oral) ou com mais de um ato (ex: estelionato). Se houver um único ato o crime será unissubsistente, se mais de um ato o crime será plurissubsistente.

Já a omissão consiste em deixar de fazer alguma coisa, quando a lei o obrigava a agir. A omissão é normativa, pois a lei é que obriga a pessoa a agir em face de determinado caso concreto. Em suma, a pessoa tem o dever jurídico de agir e acaba se omitindo. A conduta omissiva enseja duas formas de delito:

1) omissivos próprios ou puros:

Concretizam-se com a simples conduta negativa do agente, independentemente da produção de qualquer resultado posterior. A norma é que determina o comportamento positivo. São crimes necessariamente previstos em tipos penais específicos. Exemplos: omissão de socorro (art. 135 do CP); abandono material (art. 244 do CP); omissão de notificação de doença (art. 269, do CP).

Há situações em que da omissão advêm lesões corporais de natureza grave (ou gravíssima) ou a morte da vítima como eventos preterdolosos. Nesses casos, embora o omitente não seja o causador direto do resultado, que sequer é exigido para a caracterização do delito em sua forma simples, ele atua com dolo de perigo na omissão e com culpa no resultado mais grave. Por isso, ele não responde por crime de lesão corporal ou homicídio culposo, mas a sua pena pelo crime omissivo próprio poderá ser majorada, obviamente quando houver previsão legal para o aumento da reprimenda. É o que ocorre com o delito de omissão de socorro (art. 135 do CP). Há, porém, necessidade de que exista comprovação de que a atuação do agente evitaria a produção do resultado.

2) omissivos impróprios ou comissivos por omissão:

Ocorre quando alguém, que está obrigado a agir positivamente, se omite e permite que o resultado se produza, embora pudesse evitá-lo. Esses delitos, em regra, são cometidos por ação. Entretanto, também podem sê-los por omissão, e por isso são chamados de comissivos por omissão. O sujeito não é responsabilizado por ter causado o resultado, uma vez que não se pode estabelecer nexo de causalidade entre a omissão e o resultado, mas por não ter agido quando tinha o dever jurídico de impedir-lhe a produção, quando lhe era possível fazê-lo. Por isso, entende-se que a omissão é normativa, uma vez que a norma é que obriga o sujeito a agir em determinados casos. A pessoa tem o dever jurídico de impedir o resultado, desde que possível fazê-lo, nos seguintes casos previstos no art. 13, § 2º, do CP:

tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância: Há situações em que a norma penal ou extrapenal determina que a pessoa não se omita, quando existir a obrigação de cuidar, de proteger ou de vigiar, podendo o sujeito responder por crime doloso ou culposo (havendo previsão para a modalidade culposa do delito), dependendo da omissão ser dolosa ou culposa. Exemplos: a mãe que, dolosa ou culposamente, deixa de amamentar o filho, que vem a morrer; o policial que, vendo alguém ser agredido, nada faz para conter os agressores; o diretor da cadeia que deixa de atender um preso gravemente enfermo, que acaba falecendo. Em todas essas situações há norma expressa determinando que o sujeito não se omita e evite a produção do resultado (Constituição Federal, Código Civil, Lei das Execuções Penais e outras). de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado: O sujeito, de outra maneira, tornou-se garantidor da não ocorrência do resultado. São situações da vida ou decorrentes de negócios em que o sujeito assume a responsabilidade de evitar a produção do resultado, podendo, inclusive, responder penalmente por ele a título de dolo ou de culpa, se existente a modalidade culposa do delito. Não é exigido contrato escrito, mas a mera obrigação de impedir a produção do resultado. Isso porque o dever de garantidor não se confunde com a obrigação contratual, sendo indiferente qualquer limitação existente em eventual contrato. Exemplos: a enfermeira que, contratada para cuidar do doente, não o faz devidamente e ele morre; o vigia que dolosamente não avisa a polícia ao ver o condomínio em que trabalha ser assaltado; o médico que se recusa a operar o paciente gravemente enfermo, que vem a falecer. com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado: Um ato precedente determina essa obrigação. Como o sujeito ocasionou o risco da produção do resultado, voluntária ou involuntariamente, deve evitar que ele ocorra, sob pena de responder por seu advento. Exemplos: o exímio nadador que convida alguém a um longo nado e o deixa morrer afogado; o sujeito que, por brincadeira, joga o amigo dentro da piscina e não impede que ele se afogue.

Destarte, considerando que a omissão é a abstenção de um comportamento exigido pelo ordenamento jurídico que o sujeito deveria e poderia realizar, temos que ela é composta de dois elementos: a) dever de agir; b) poder de agir. Assim, como deixa claro o art. 13, § 2º do CP, a omissão será penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado.

De acordo com a regra geral, todos os cidadãos têm o dever de cumprir as determinações impostas pelo poder público. Entretanto, quando se trata de responsabilização penal, somente as pessoas que possuem o dever jurídico de agir é que poderão ser responsabilizadas criminalmente quando se omitirem dolosa ou culposamente.

Dessa forma, enquanto nos crimes omissivos próprios o agente falta, com sua inatividade, a uma determinação legal que lhe obriga a agir em determinado caso concreto independente da produção de qualquer resultado naturalístico (Ex: art. 135 do CP - omissão de socorro), nos crimes omissivos impróprios o sujeito, que devia e podia agir para evitar o resultado que constitui o tipo penal, se omite (dolosa ou culposamente) e permite que o resultado se produza. Essas pessoas são chamadas pela doutrina de garantes.

Há de ser ressaltado que o sujeito somente será obrigado a agir se lhe for possível fazê-lo (poder de agir). Dessa forma, se o sujeitose omitir porque se encontrava fisicamente impossibilitado de agir, não poderá ser responsabilizado pela omissão, mesmo que presente o dever de agir. É o caso do bombeiro que atende a incêndio em um prédio, mas está impossibilitado de entrar para socorrer pessoas em virtude do enorme potencial destrutivo do fogo, que certamente lhe causaria a morte.

Havendo o dever e o poder de agir, faz-se necessário também o dolo ou a culpa para que o sujeito possa ser responsabilizado penalmente. No que é pertinente ao dolo, não se exige que o sujeito queira o resultado, bastando que tenha a consciência que deve agir para evitá-lo e a vontade de não fazê-lo. Quanto à culpa, poderá ocorrer se houver erro quanto a uma situação fática, como quando o pai ouve os gritos do filho que está se afogando e, pensando tratar-se de uma brincadeira, não o socorre; quando o bombeiro pensa que o incêndio é de grandes proporções e não intervém para salvar uma pessoa. Lembramos que no caso de omissão culposa, o omitente somente poderá ser responsabilizado penalmente se houver previsão para a modalidade culposa do delito.

Observamos, ainda, que para haver a responsabilização penal do omitente por crime omissivo impróprio, também há necessidade da demonstração de que com sua atitude positiva o resultado não teria ocorrido (evitabilidade do resultado).

Trazendo essas informações para o ocorrido em Brasília. É possível responsabilizar os policiais ou outros agentes públicos pelo fato de não terem impedido os vândalos de invadir e destruir parcela significativa dos prédios públicos?

Parece-me que, após a invasão, nada mais poderia ser feito. Muito embora houvesse o dever jurídico de impedir a produção do resultado (invasão e dano ao patrimônio público), uma intervenção à força sem maiores estudos, de maneira açodada, poderia causar uma tragédia com muitos mortos e feridos.

Por isso, a autoridade responsável deve se cercar de todos os cuidados para que o remédio não seja pior do que a doença.

Por outro lado, no caso de ser previsível que houvesse a invasão, mediante informações dos órgãos de inteligência, caberia às autoridades responsáveis tomar as cautelas necessárias para impedir sua ocorrência.

Nesta hipótese, omitindo-se dolosamente para que houvesse a produção do resultado, isto é, aderindo à vontade dos vândalos, o omitente deverá responder pelos mesmos delitos daqueles. O mesmo ocorrerá se tiver agido com dolo eventual, ou seja, se o resultado lhe fosse previsível e, ainda assim, não se importando com ele, assumindo o risco da ocorrência do evento, não tomasse as providências necessárias para impedir sua eclosão. Também nesta hipótese o omitente será responsabilizado pelos mesmos crimes imputados aos agentes.

No entanto, se a omissão se deu por culpa do sujeito, isto é, por imprudência, imperícia ou negligência, não poderá ser responsabilizado pelos crimes imputados aos agentes (terrorismo, crimes contra o estado democrático, dano qualificado, ameaça, organização ou associação criminosa), posto que inexistente a modalidade culposa destes delitos, que exigem a presença do dolo, da vontade livre e consciente de praticar a conduta e de produzir o resultado.

Com efeito, quase impossível, sem uma eficiente e completa investigação, imputar omissão a agente público, sob pena de cometimento de injustiça

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça - SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora