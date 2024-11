O Conselho Nacional de Justiça classifica este fenômeno social como o ajuizamento ou a provocação de ações em massa para um uso abusivo do Poder Judiciário. Estudos como do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2023, ratificados por outras cortes pelo país, demonstram que o demandismo infundado gera prejuízos bilionários aos cofres públicos, além de retardar ou mesmo prejudicar o acesso à justiça de boa parte da população.

Além dos prejuízos ao sistema judiciário, as fakes lides desencadearam operações policiais como “Arnaque”, deflagrada no Mato Grosso do Sul, “Praeda”, realizada no Estado do Tocantins, “Data Vênia”, da Bahia, e “Sucumbência”, no Rio Grande do Sul, que expuseram esquemas milionários, pautados na violação de direitos de consumidores por profissionais do direito e na fabricação de demandas judiciais, impulsionadas muitas vezes por esquemas criminosos.

O cenário se agrava com a intensificação do uso de redes sociais como meio desinformativo, das quais se aproveitam empresas que se passam por consultorias jurídicas gratuitas e encaminham consumidores aflitos a esquemas de fabricação de demandas ou mesmo vendedores de cursos que prometem a jovens advogados ganhos milionários com a judicialização repetitiva, sem adverti-los dos riscos jurídicos inerentes aos referidos métodos de trabalho.

Todas essas violações jurídicas assolam inclusive a economia brasileira, prejudicando desde o transporte aéreo ao acesso ao crédito para manutenção do consumo, uma vez que o custo da judicialização indevida reduz a capacidade das empresas e encarece serviços e produtos oferecidos nos mais diversos setores.