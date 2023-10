Os desafios do Brasil para iniciar a regulação do mercado de carbono

O projeto que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) foi aprovado no Senado no último dia 3 de outubro, mas alguns aspectos permanecem controversos. Agora, o PL 412/2022 segue para análise e votação na Câmara dos Deputados, onde ajustes podem e devem ser feitos. São os primeiros passos do Brasil rumo à regulação do mercado de carbono.

O SBCE, nos termos apresentados, é um ambiente regulado submetido ao regime de limitação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e de comercialização de ativos representativos de emissão, redução ou remoção desses gases no país. Estarão sujeitos a este ambiente, a depender de regulação específica, os operadores responsáveis pelas instalações e fontes que emitam acima de 10.000 tCO2e (dez mil toneladas de dióxido de carbono equivalente) por ano.

Os “operadores”, neste caso, são os agentes regulados no SBCE e que tenham, direta ou por meio de algum instrumento jurídico, alguma instalação ou fonte associada à atividade emissora de gases de efeito estufa. Por isso, é possível afirmar que as regras do mercado regulado serão aplicadas para diversos setores.

A redução das emissões será estruturada a partir de iniciativas como diminuição de desmatamento e conservação dos estoques de carbono florestal reconhecendo, claramente, a relevância das florestas e sua preservação. As intervenções relacionadas à eficiência energética e energias renováveis também são expressamente apontadas como instrumentos aptos a promover a redução dos GEEs.

Ao individualizar o instrumento da remoção de gases de efeito estufa, o PL deixa claro que as iniciativas de recuperação da vegetação nativa e restauração ecológica (que acabam por auxiliar na recomposição dos ecossistemas) são capazes de promover não apenas a redução, mas a absorção ou o sequestro dos gases de efeito estufa.

O Sistema será composto, dentre outros, por um órgão gestor, que será a mais nova entidade a integrar, no âmbito da União, o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) em razão das competências que lhe são atribuídas, principalmente a implementadora e fiscalizatória.

Tanto é assim que o artigo 22 do PL, mencionando expressamente a Lei Complementar 140/2011 (que disciplina a competência entre União, Estados e Municípios em relação a proteção do meio ambiente), estabelece que será de competência exclusiva da União o estabelecimento de limites de emissão aos setores regulados, proibindo a dupla regulação institucional pelos estados e municípios. Entre as penalidades passíveis de serem impostas pelo Órgão Gestor do SBCE está a suspensão total ou parcial de atividades e das próprias licenças ambientais, competência essa atribuída, nos termos da Lei Complementar 140, ao órgão ambiental licenciador.

A redação aprovada pelo Senado traz a definição de três instrumentos centrais: Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões, Cota Brasileira de Emissões (CBE) e Crédito de Carbono.

Entre esses instrumentos, apenas os Certificados de Redução ou Remoção Verificada de Emissões e as Cotas Brasileiras de Emissões integram diretamente o SBCE.

Por sua vez, o crédito de carbono é apresentado como instrumento do ambiente de ofertas voluntárias – que não integram o mercado regulado desenvolvido no âmbito do SBCE-, sendo passível de ser emitido observando metodologias que adotem critérios e regras de mensuração, relato e verificação de emissões não certificados pelo SBCE.

Especificamente para o mercado voluntário, o projeto de lei estabelece que são elegíveis a emissão de créditos de carbono projetos de recomposição de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal ou de uso restrito. Essa previsão demanda reflexões acerca do critério de adicionalidade às obrigações legais, até então exigido para emissão de tais ativos.

Para o mercado voluntário, também é importante notar que a proposta confere relevância aos instrumentos de redução e remoção de emissões que sejam originados de terras indígenas, territórios quilombolas e de comunidades tradicionais garantindo a tais comunidades o direito a serem ouvidos previamente e à repartição justa e equitativa de benefícios monetários derivados da comercialização da remoção e redução de gases de efeito estufa. Essa iniciativa representa o reconhecimento do posicionamento das comunidades tradicionais em relação aos ativos que tiverem como origem áreas situadas em seu território.

O projeto ainda estabelece a diferença entre os Créditos de Carbono e os Certificados de Redução, dispondo que os primeiros somente serão equiparados aos segundos quando (i) originados a partir de metodologias credenciadas pelo órgão gestor do SBCE, (ii) verificados por terceiros e (iii) registrados no SBCE. Cumpridos tais requisitos, os créditos passam a ser equiparados aos Certificados, sendo passíveis de inclusão no Sistema.

Daí que, enquanto não se equiparam a Certificados, os Créditos de Carbono não podem ser, por exemplo, utilizados para fins de conciliação - mecanismo por meio do qual se verifica o cumprimento de compromissos vis à vis a titularidade de ativos em quantidades iguais às emissões líquidas. Essa diferenciação pode ser vista como um desincentivo ao mercado voluntário, mas, por outro lado, traz a segurança de no âmbito do mercado regulado apenas serem admitidos instrumentos fundados em metodologias seguras.

Outro tema contemplado no projeto é o da natureza jurídica dos ativos de redução e remoção de GEE. De acordo com a versão proposta, os ativos integrantes do SBCE e os créditos de carbono serão considerados valores mobiliários regulados pela Lei 6.385/1976, quando negociados no mercado financeiro e de capitais. Noutro giro, caso sejam comercializados fora de tal ambiente, não estarão sujeitos à regulação da CVM. Nesse ponto, é importante ressaltar que, diferentemente do que prevê o projeto, não é o ambiente no qual é comercializado o ativo que define a sua natureza jurídica, mas o inverso, ou seja, a sua natureza é que determina os locais onde o referido ativo poderá ser comprado ou vendido.

A possibilidade de intervencionismo no mercado para conter eventual volatilidade de preços é uma outra disposição do projeto que demanda atenção, tendo em vista que pode representar afronta ao princípio da livre concorrência, cláusula pétrea da Constituição Federal.

Pode-se concluir, pelo texto aprovado no Senado, que a criação do mercado regulado fortalece os ativos que reduzem e removem emissões, oferecendo mais garantias e segurança para os operadores. No entanto, o referido texto ainda merece considerações, pois parece enfraquecer o mercado voluntário, o que poderia desestimular os atores que nele atuam.

*Roberta Jardim de Morais, Isabella Oriolo Pollari e Carolina Piñeira são, respectivamente, sócia e advogadas da área Ambiental do escritório Cescon Barrieu