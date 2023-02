Os desafios legislativos e socioeconômicos da cultura de doação no Brasil: como podemos superá-los?

Ruy Fortini. Foto: DIVULGAÇÃO

Como as pessoas podem se engajar na luta por justiça social e melhor qualidade de vida para todos? Esta questão, que ocupa espaço cativo no debate em torno dos desafios do Brasil e do mundo, funciona como um norte para entidades públicas e governamentais que estão implicadas na mudança social. Entre as estratégias para isso, está a cultura de doação no país e as possibilidades que temos à mão para fortalecê-la.

Os percalços para o fortalecimento de hábitos solidários no Brasil passam por fatores diversos, que passam pela responsabilização tradicional por mudança social pelo governo ou empresas e pelas incertezas econômicas atravessadas por grande parte da população. Além disso, ações solidárias seguem sendo vistas como eventos esporádicos, em campanhas que tomam lugar em datas comemorativas, como o Natal ou Dia das Crianças.

Desafios da cultura de doação: aspectos legislativos e socioeconômicos

Além disso, no Brasil há particularidades como aspectos da legislação brasileira que tratam de políticas de isenção de impostos para empresas que realizem ações com possibilidade de impacto social, o que incentiva mais entes privados do que pessoas a doarem para organizações da sociedade civil (OSCs). Por aqui, a participação de empresas na dinâmica de doações a entidades filantrópicas representa 90% do total, enquanto nos Estados Unidos mais de 80% das doações são realizadas por pessoas físicas, segundo pesquisa do IDIS.

De acordo com as regras legislativas brasileiras, as empresas podem ter uma porcentagem do seu Imposto de Renda deduzido quando declarada a doação a algum projeto filantrópico, como OSCs. A Lei nº 9.249, promulgada em 1995, foi a primeira peça legislativa que versa sobre doações no Brasil.

A Lei nº 13.019, de 2014, resultou no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o qual destrincha os critérios que devem ser atendidos para que as empresas possam doar e receber descontos no seu Imposto de Renda. Eles passam por fatores como ser uma entidade civil sem fins lucrativos; não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes; não participar de campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais; dentre outros.

Quando as pessoas são impactadas por crises na economia, o volume de doações realizadas tende a diminuir. Se em 2015 uma estimativa aponta que 77% haviam realizado alguma espécie de doação, em 2020 o número foi reduzido em 66%. Os dados são da Pesquisa Doação Brasil 2020, promovida pelo IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social), organização da sociedade civil . Além disso, entre os dois anos o valor médio das doações realizadas encolheu de R$ 240 para R$ 200. O período analisado contemplou um expressivo enfraquecimento da economia brasileira, com aumento do desemprego e diminuição do poder de compra da população.

Como as pessoas podem se envolver com cultura de doação no Brasil?

Acredito que a doação é um ato que ajuda a costurar o tecido social. Não se trata apenas de uma ação motivada por um sentimento de obrigação, pela percepção das complexas e injustas dinâmicas do nosso dia a dia, mas também de algo que pode contribuir de modo a construir uma nova consciência coletiva, em que a solidariedade e empatia atuem como um elemento de coesão social.

Abraçar as causas sociais e assumi-las como um propósito pessoal pode ser uma forma de incorporar a cultura de doação no cotidiano das pessoas. Para além das OSCs (outrora chamadas de ONGs) mais famosas, há iniciativas que podem corresponder a perfis variados de pessoas doadoras. Quem sente maior conexão com a causa indígena, por exemplo, pode encontrar alguma organização dedicada à proteção dos povos originários e se engajar com ela, de maneira recorrente, não apenas pontual. Também quem sente a questão da educação para jovens em comunidades vulneráveis como uma urgência do país pode tomar para si esta luta ao afiliar-se a alguma OSC que se debruce sobre isso.

Há, atualmente, diversas formas de mapear estas organizações. Plataformas e diversos serviços dão conta de disponibilizar catálogos de iniciativas filantrópicas, elencando suas respectivas atribuições, valores e prioridades, na busca por aproximá-las a um público mais amplo. O objetivo é sempre integrar as missões destas entidades ao cotidiano das pessoas, transformando o ato de doar em algo que faz parte de suas vidas, não sendo reservado apenas a datas específicas.

É necessário, naturalmente, haver mudanças legislativas importantes que possam aumentar o espaço da contribuição da sociedade civil em atividades solidárias. Em outros países, como nos Estados Unidos, que citei anteriormente, há uma cultura bem arraigada de promoção de doações contínuas, realização de leilões beneficentes etc, o que estimula ainda uma economia da solidariedade e mantém vivo um espírito de integração entre pessoas de distintas realidades.

Penso que, para fortalecer a cultura de doação no Brasil, é preciso transpor o espaço que existe entre as pessoas e as entidades filantrópicas, conectar estas duas pontas e mostrar que, quando somos ideologicamente motivados, podemos nos engajar de forma constante e dedicada às atividades solidárias. A cultura de doação, afinal, quando cultivada, floresce de modo a produzir impacto profundo no dia a dia de quem doa e de quem recebe a doação.

Continua após a publicidade

*Ruy Fortini é CEO e fundador da Doare