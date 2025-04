Opinião | Os (des)usos retóricos do patrimônio cultural

Trata-se de um argumento exageradamente artificial, desprovido de seriedade e de profundidade, que nem mesmo Cícero (106 a.C. – 43 a.C.), político e tribuno, de reconhecidos atributos oratórios conseguiria êxito em convencer um Tribunal sério do acerto de tão absurda norma constitucional, pois ela busca usar o patrimônio cultural como uma espécie de escudo legitimador de atos violadores de outros direitos fundamentais, como o meio ambiente que protege os animais de ações que lhes causem maus-tratos, e, portanto, patentemente inconstitucional, mas que pela morosidade do Judiciário brasileiro ainda não teve seu julgamento em sede de controle de constitucionalidade finalizado.

O outro exemplo dessa atuação legislativa que usurpa as competências do Poder Executivo, com a sua própria conivência, está na Lei n° 15.092, de 2025, que atribui às barracas de praia e a atividade desempenhada pelos barraqueiros da Praia do Futuro, em Fortaleza, o reconhecimento como patrimônio cultural brasileiro. No caso, tratam-se, em sua maioria, de grandes empreendimentos econômicos cuja infraestrutura não deixa nada a desejar, se comparada a grandes resorts.

O reconhecimento por lei do valor cultural das barracas de praia e da atividade desempenhada pelos barraqueiros, contudo, é cheio de lacunas e de respostas não dadas a questões basilares, como saber qual a relevância cultural das barracas? Como ocorre a integração com a comunidade? A comunidade do entorno tem condições econômicas de frequentar as referidas barracas? E quais são os tipos de empregos gerados para a comunidade? Quem são os barraqueiros? E no que consiste a autenticidade das barracas? Todas essas perguntas são derivadas das afirmações constantes na lei e que não foram debatidas e nem esclarecidas no curso do processo legislativo, deixando tais afirmações totalmente vazias de sentido, mas possuidoras apenas de um des(uso) retórico usado para a proteção de referidos empreendimentos econômicos.

A intenção do legislador de proteger esses empreendimentos econômicos é evidente no parágrafo único do artigo 2 que foi vetado porque buscava assegurar “a manutenção da atual estrutura das barracas de praia existentes na Praia do Futuro”, pois enfrentam processos judiciais destinados a demolição destas estruturas ilegalmente construídas porque se apropriaram da praia que é, repita-se, um bem de uso comum do povo.