Os efeitos jurídicos da intervenção no Aeroporto Santos Dumont

Aeroporto de Santos Dumont. Foto: Infraero/Divulgação

Recentemente, foi anunciada a decisão que estabelecerá uma restrição artificial para as operações no Aeroporto Santos Dumont, que passará a operar apenas voos com destino ao Aeroporto de Congonhas e ao Aeroporto de Brasília, não sendo mais permitidos voos em conexão.

A justificativa para tal decisão é "salvar" o Aeroporto do Galeão, transformando-o, novamente, em um hub para o Estado do Rio de Janeiro.

Trata-se da maior intervenção pública já realizada em um setor regulado aberto e com ampla competição, que trará graves efeitos aos usuários, às empresas aéreas e a todas as atividades econômicas ligadas ao Aeroporto Santos Dumont. No entanto, antes de tratar dos efeitos jurídicos desta decisão, vale aqui um breve contexto.

Segundo dados da Infraero, desde o ano de 2012 - com exceção dos anos da pandemia -, o Aeroporto Santos Dumont movimentou mais de 9 milhões de passageiro por ano, sendo os picos os anos de 2014, com quase 10 milhões de passageiros, e de 2022, com mais de 10 milhões de passageiros movimentados. Já o Aeroporto do Galeão, em 2014 - início de sua operação privada e ano da Copa do Mundo FIFA de 2014 -, movimentou em torno de 17 milhões de passageiros. A partir daí, sua movimentação foi se reduzindo e, em 2022, chegou ao patamar de 5,9 milhões de passageiros. Ou seja, a demanda do Aeroporto Santos Dumont ficou estável e a do Aeroporto do Galeão caiu quase 60% nos últimos 8 anos, indicando, a princípio, que a queda da demanda do Aeroporto do Galeão não possui uma relação direta com a do Aeroporto Santos Dumont.

Feito este contexto inicial, vamos avaliar os aspectos jurídicos da decisão tomada e que já valerá a partir de outubro deste ano.

Primeiramente, cabe observar que a lei de criação da ANAC (Lei Federal n.º 11.182/2005), que reformou o setor aéreo, previu, especialmente em seu Artigo 48, § 1.º, o direito de as empresas aéreas explorarem, regularmente, qualquer linha aérea, observada, exclusivamente, a capacidade operacional de cada aeroporto. Com isso, a lei fixou a existência de um mercado livre e competitivo entre as empresas aéreas, que não poderia sofrer restrições em suas atividades. Trata-se de um princípio legal e que o governo terá que superar para poder restringir, artificialmente, por meio de uma norma infralegal, as operações do Santos Dumont.

Superada a questão legal, e se supondo que o governo, efetivamente, restrinja as operações do Aeroporto Santos Dumont para, apenas, os Aeroportos de Congonhas e de Brasília, o impacto imediato será a redução da movimentação de passageiros, que deverá ser da ordem de 50%, considerando-se que este é o percentual médio de passageiros que tem origem/destino distintos dos Aeroportos de Congonhas e Brasília. Assim, subitamente, o Aeroporto Santos Dumont passará a ter um movimento anual de 5 milhões de passageiros, ao invés dos 10 milhões do ano anterior. Por outro lado, o Aeroporto do Galeão deverá receber, de uma só vez, os 5 milhões de passageiros que ficarão impedidos de usar o Santos Dumont, isso, evidentemente, se todos concordarem com essa troca artificialmente imposta.

E o que significará para o Aeroporto Santos Dumont perder 5 milhões de passageiros por ano?

Para a Infraero, atual operadora deste aeroporto, significará perder diversas receitas tarifárias e não tarifárias. Um exemplo simples está na receita da tarifa de embarque, calculada por passageiro embarcado, que, atualmente, é de aproximadamente R$ 40,00, multiplicada por 2,5 milhões de passageiros (os passageiros de desembarque não pagam tarifa), o que dará um total de R$ 100 milhões/ano que a Infraero deixará de arrecadar apenas com esta tarifa, lembrando-se que há diversas outras vinculadas a cargas e movimentação de aeronaves. Além disso, com menos passageiros, a Infraero perderá receita advinda do percentual de arrecadação recebido das lojas, restaurantes, hotel e estacionamentos existentes no aeroporto.

Para os lojistas, restaurantes, hotel, estacionamentos, taxistas, entre outros prestadores de serviços relacionados, o prejuízo também será grande, uma vez que terão uma redução imediata nos clientes e, portanto, na viabilidade de seus negócios. É provável, inclusive, que tal redução demande reequilíbrios contratuais contra a Infraero, porque seus negócios foram afetados por um ato do Poder Público.

Para as empresas aéreas, o prejuízo operacional será evidente. As empresas possuem equipamentos, prestadores de serviços auxiliares ao transporte e áreas reservadas que foram projetados para atender a uma demanda que, subitamente, será reduzida à metade. Além disso, haverá um prejuízo imaterial, pois o Aeroporto Santos Dumont, assim como o Aeroporto de Congonhas, é o coração operacional das empresas aéreas e tal modificação súbita afetará toda a malha operacional destas empresas.

Mas o que significará para o Aeroporto do Galeão receber 5 milhões de passageiros adicionais?

Significará receber uma receita adicional anual de R$ 100 milhões apenas com a tarifa de embarque, além de receber as diversas outras tarifas que acompanham os voos e passageiros, receber mais receitas acessórias de lojistas, estacionamentos, restaurantes e outros, localizados na área do aeroporto. Isso é certo. Agora, se o Aeroporto do Galeão voltará a ser um hub, isso é incerto porque a solução desenhada pelo governo para o Aeroporto do Galeão está apenas subtraindo a demanda do seu aeroporto concorrente e não atendendo a uma nova demanda. Tudo isso em decorrência de uma intervenção direta do Estado na economia.

Mauricio Boudakian Moysés. Foto: Divulgação

E para a Concessionária que administra o Aeroporto do Galeão, o que significará receber 5 milhões de passageiros adicionais?

Na verdade, pode não significar nada em termos econômico-financeiros. Isso porque os efeitos de um ato do Poder Público sempre resultam no direito ao reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo, especialmente os contratos de concessão, seja para o bem, seja para o mal. Logo, se a Concessionária for efetivamente beneficiada por tal ato, a União poderia ter direito ao reequilíbrio do contrato a seu favor. O mesmo raciocínio valeria para o Santos Dumont, se fosse uma concessão privada, só que, neste caso, o reequilíbrio seria a favor da Concessionária.

Como se pode verificar, a decisão de intervir, de forma direta, no setor aeroportuário, restringindo, artificialmente, a demanda do Aeroporto Santos Dumont, além de ser incerta quanto aos efeitos pretendidos, resultará em graves e imediatos efeitos jurídicos, que impactarão, diretamente, não apenas na Infraero e nas empresas aéreas, como também nos comerciantes, prestadores de serviços e nas demais entidades envolvidas com o Aeroporto Santos Dumont.

Tudo isso, sem "salvar" a Concessionária que administra o Aeroporto do Galeão, criando-se, apenas, mais um passivo na concessão, o que, certamente, será objeto de ampla e futura discussão jurídica.

*Mauricio Boudakian Moysés, sócio de Moyses & Pires Sociedade de Advogados