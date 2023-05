Os gargalos no mercado do gás natural

Paulo Enrique Mainier. Foto: Arquivo pessoal

Muito se fala sobre o novo mercado de gás natural após a Lei no 14.134/2021 e na importância desse recurso natural na transição energética. Mas, passados 2 anos, esse novo mercado ainda engatinha e o gás natural não atingiu todo seu potencial.

Percebe-se que existem pelo menos 3 grandes obstáculos que inviabilizam o pleno funcionamento desse mercado: a pouca oferta de gás nacional, preços pouco competitivos e uma deficiência da regulação do consumo.

Em relação ao primeiro ponto, vale destacar que a pouca oferta tem como causas o enorme volume reinjetado é enorme, que já alcança mais da metade da produção, e a falta de infraestrutura para escoar o gás para terra.

Empresas petrolíferas prometem, há algum tempo, a implementação de projetos de novos gasodutos de escoamento, mas que nunca saem do papel. E continuam a bater recordes de reinjeção, desperdiçando o gás que poderia ser ofertado ao mercado, compensando com o aumento da importação de GNL, muito mais caro.

Em relação ao segundo ponto, verifica-se que existe um agente dominante que, deixando de cumprir compromissos assumidos de desverticalização no setor, busca atrelar seu preço não aos custos domésticos, mas a variáveis internacionais (preço da commodity e taxa de câmbio), sob a justificativa principal da baixa oferta nacional que a obrigaria a aumentar a importação de gás natural liquefeito (GNL).

Em razão da sua posição de domínio, ainda tem grande força na determinação do preço geral da molécula do gás natural e acaba por obrigar que concessionárias de gás canalizado aceitem seus preços exorbitantes, balizando os preços dos demais supridores. E isso acaba contribuindo para não ser possível, ainda, alcançar preços competitivos com outros produtos.

Em relação ao terceiro ponto, verifica-se que a competência estadual sobre a distribuição do gás canalizado acarreta na dificuldade de uma uniformização na classificação dos gasodutos de transporte e na caracterização do consumidor livre. A legislação parece dar coordenadas, mas ainda não se chegou a um consenso. Cada Estado tem regulado o assunto de acordo com suas peculiaridades. Em que pese a importância na preservação das competências estaduais e na proteção do pacto federativo, é evidente que os investidores desse mercado necessitam de segurança jurídica. Diante da falta dessa previsibilidade e de garantias, os investimentos não aparecem como esperado.

Portanto, basicamente, a efetividade de um mercado de gás natural necessita de pelo menos 3 vetores de atuação estatal: incentivos para criação de infraestrutura de escoamento, sanções para quem adota uma postura abusiva na sua política de preços e uma legislação que harmonize a regulação federal e estadual sobre o gás canalizado, principalmente traçando os limites entre transporte é distribuição de gás canalizado.

*Paulo Enrique Mainier, procurador-chefe da Procuradoria de Petróleo e Gás Natural da PGE-RJ. Mestre pela Universidade de Lisboa. Advogado