Os governos e a vigilância de sempre

O ano vindouro trará um novo governo, o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Sabidamente, Lula e o PT, seu partido, estiveram envolvidos, direta ou indiretamente, em casos de corrupção como, por exemplo, o Mensalão e o Petrolão. Lula, inclusive, foi investigado, processado e condenado por meio da Operação Lava Jato, mas teve sua condenação anulada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Tal fato levou Lula a concorrer e sair vitorioso da disputa mais acirrada que tivemos desde 1989.

Em 2022, o Brasil teve o maior teste de sua democracia e de suas instituições. O Presidente Jair Bolsonaro coordenou, durante todo o seu governo, uma espécie de presidencialismo de confrontação, ou seja, confrontar está no DNA do bolsonarismo. Assim, no campo discursivo ou na prática política, Bolsonaro transformou os adversários em inimigos, inimigos internos ou externos, reais ou imaginários. Desta forma, com carisma e dimensão populista, Bolsonaro manteve sua base de apoio coesa, mobilizada e sempre inflamada. Mesmo derrotado, com Lula diplomado, milhares de bolsonaristas continuam acampando defronte aos quartéis à espera de algo que impeça Lula de assumir seu novo mandato.

Foi, por força de lei, formado um Governo de Transição e uma equipe indicada pelo presidente eleito faz um balanço da gestão do atual presidente. Com isso, saberemos, em breve o estado atual da gestão pública de Bolsonaro, de seus ministérios e dos famigerados "sigilos de 100 anos". Segundo informações publicadas, Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, ficou estupefato com as descobertas de que o atual governo fez poucos registros e que nem sequer é possível saber se houve ou não corrupção dado ao apagão de dados. Obviamente, isso é grave, visto que, na burocracia estatal, deve-se documentar todas as ações e tais documentos prestam-se a avaliação no campo legal e da cidadania, que tem por obrigação acompanhar a vida política no bojo da nação.

Como dito, o novo Governo Lula se iniciará após uma disputa acirrada e na qual o resultado eleitoral deixou-nos um país fraturado, cindido, ferido mesmo. Uma eleição que, ao invés de se optar pelos melhores projetos, valores e ideias, houve escolha, para muitos do menos ruim, uma opção alicerçada sobre o medo, ódio, rejeição e, não raro, violência, simbólica e, infelizmente, física. De qualquer maneira, o resultado das urnas, embora por pouca margem entre o primeiro e o segundo colocado, deve ser respeitada. Bolsonarista, aqui e acolá, bradam para atacar o STF ou o resultado da eleição, que "supremo é o povo". Em nossa Constituição, no Artigo 1º, em seu parágrafo único, há o seguinte: "Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição". O povo, como aduz a Constituição, pode até exercer o poder "diretamente", mas isso não implica em não reconhecer a legitimidade da eleição e tampouco solicitar intervenção militar, golpe ou ruptura.

O combate à corrupção exige, cotidianamente, vigilância, atenção dos cidadãos, dos analistas, dos pesquisadores, dos formadores de opinião e dos próprios Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). A própria Constituição, em seu Capítulo VII, Da Administração Pública, no Artigo 37, preconiza o seguinte: "Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade [...]".

Vejamos, prezado leitor e prezada leitora, estas que parecem simples palavras: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. As palavras engendram dimensões conceituais que, à luz das Ciências Sociais ou do Direito, reclamam atenção, reflexão e ponderações.

No campo da legalidade, a administração pública, portanto, a gestão da res publica, da coisa pública, deve ser projetada, realizada e avaliada no âmbito da lei. No munícipio, no nível estadual e no âmbito federal, todos, indistintamente, devem seguir as leis e as regras atinentes às suas áreas específicas. Os valores republicanos não permitem que ninguém, seja o cidadão comum ou o presidente da república, se coloquem acima da lei, que desrespeitem a lei ou simplesmente que aleguem desconhecimento. A vida em sociedade implica em seguir regras, leis. Desde dos clássicos da Política, como os autores Contratualistas - Hobbes, Locke e Rousseau - houve a preocupação em se entender a passagem do "estado de natureza" para a "sociedade civil". Viver coletivamente implica em respeitar os limites impostos a todos. Ninguém poderá, como no estado de natureza, usar de sua força e inteligência como bem entender; nesta situação, especialmente de acordo com Hobbes, o limite da vontade e da força de um indivíduo está na vontade e na força de outro indivíduo, todos têm direito e todas as coisas e todos os corpos. Em sociedade, os limites são impostos pela legislação, sempre escrita e exaustiva.

Em nossa cultura política, bastante ligada aos princípios da pessoalidade, do mecanismo do favor, do mandonismo e de fundamento autoritário, o princípio da impessoalidade na administração pública é um dos mais difíceis de se concretizar no dia a dia. Nós, brasileiros, "homens cordiais", na acepção de Sérgio Buarque de Holanda, temos enorme dificuldade de ultrapassar os afetos transbordantes e agir no campo da racionalidade, da impessoalidade. Queremos contato, geralmente, físico; queremos tratamento especial; queremos, no limite, um tratamento pessoal, próximo, e não impessoal, frio, burocrático, distante.

Em termos de moralidade, há que se ter a exata noção do que é certo e do que é errado. Há tempos, circula nas redes sociais que o certo é certo mesmo quando ninguém está vendo, acompanhando. Em aulas que diferenciam "ética" de "moral" costuma-se afirmar que a ética é uma ciência que estuda o comportamento moral. A moral é social e historicamente datada, muda ao longo do tempo e da sociedade em questão. Durante a Idade Média, por exemplo, era aceitável que os criminosos fossem torturados, supliciados em praça pública, para deleite e "aviso" do que poderia acontecer com quem cometesse determinados tipos de crimes. A moral, exposta na Constituição, é, grosso modo, seguir as regras e comportar-se de acordo com o certo, talvez, buscando a virtude e afastando-se do vício.

Por fim, a publicidade, aquilo que, por definição, deve ser público, transparente e límpido. Na democracia, o segredo é a exceção; a publicidade e transparência, são parte das regras. As ações dos poderes devem ser possíveis de verificação na grande maioria dos casos. Há, obviamente, segredos de Estado que implicam na segurança nacional ou na segurança dos atores políticos. Isso enquadra-se nas exceções e são previstas por lei. Agora, recursos públicos que, aqui, foram transformados em "orçamento secreto", sem possibilidade de se acompanhar quem foi o parlamentar que recebeu recursos, quanto de recursos e onde foram aplicados, isso é um absurdo que não encontra, segundo minha modesta compreensão da Constituição, respaldo legal. A publicidade e a luz do sol são essenciais ao bom andamento e fiscalização dos atos políticos e das ações de servidores públicos.

Para o governo vindouro e para o que se finda nada diferente do que a lei preconiza: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Sem privilégios, sem perseguições, tudo à luz da legalidade e da democracia. Somos, todos, responsáveis pelos nossos atos e tais atos no âmbito da administração pública devem ser acompanhados e cobrados dentro dos valores republicanos.

*Rodrigo Augusto Prando, professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduado em Ciências Sociais, Mestre e Doutor em Sociologia, pela Unesp. Foi Conselheiro do Inac

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

