Os impactos da reforma tributária no planejamento sucessório

Mauro Takahashi Mori e Diego da Silva Viscardi. Fotos: Divulgação

Na noite do dia 6 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição nº 45-A/2019 (PEC 45), que é a mais significativa reforma do sistema tributário do País desde a Constituição Federal de 1988.

Embora a reforma tributária tenha por principal objeto os tributos incidentes sobre o consumo, ela também terá reflexos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e no Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, que afetam o patrimônio.

Dentre esses, o ITCMD impacta diretamente no planejamento sucessório por incidir sobre heranças e doações. Com as mudanças, o ITCMD passará a incidir de forma progressiva ao valor do bem a ser doado ou herdado, limitado à alíquota máxima fixada pelo Senado Federal, que atualmente é de 8%, conforme Resolução nº 9/1992.

O ITCMD progressivo já é aplicado pelo Distrito Federal e por 14 estados brasileiros. Com a aprovação da reforma tributária, os estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo, que ainda tributam com base em alíquotas fixas, deverão aderir ao sistema progressivo do ITCMD que provavelmente será acompanhado do aumento da alíquota do imposto para aumentar a arrecadação aos cofres públicos dos estados.

Vale destacar que tanto a progressividade (tema já pacificado pelo STF) quanto o aumento da alíquota do ITCMD para até 8% independem da reforma tributária em discussão. Os referidos 12 estados brasileiros podem alterar suas legislações para refletir tais mudanças, ainda que a reforma tributária não seja aprovada, bastando a alteração das respectivas legislações estaduais.

A PEC 45 também altera a Constituição Federal para prever expressamente que o ITCMD sobre bens móveis, títulos e créditos será devido ao estado onde era domiciliado o falecido, e não mais ao estado onde seu inventário foi processado.

Continua após a publicidade

Outra questão relevante é a incidência de ITCMD sobre doações realizadas por doador residente no exterior e sobre herança quando o falecido era residente no exterior ou teve seu inventário processado no exterior. A Constituição Federal determina expressamente que a cobrança do ITCMD pelos estados e pelo Distrito Federal nas referidas hipóteses depende da edição de lei complementar.

Contudo, a referida lei complementar nunca foi editada e, diante da inércia do Poder Legislativo, diversos estados promulgaram leis prevendo a cobrança do ITCMD com fundamento em um dispositivo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Tal discussão foi superada em 2021 quando o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a cobrança do ITCMD pelos estados sobre doações e heranças quando o doador possuía domicílio ou residência no exterior e quando o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado no exterior e, ainda, se o inventário foi processado no exterior, por falta de lei complementar regulamentadora.

Para sanar o problema decorrente da morosidade do Poder Legislativo e atender aos anseios dos estados e do Distrito Federal, a PEC 45 não dispensou a necessidade de lei complementar (art. 155, §1º, III da Constituição), mas permitiu, expressamente, que estados e o Distrito Federal cobrem ITCMD até que o Poder Legislativo cumpra sua função e edite a referida lei complementar.

Assim, uma vez aprovada a reforma tributária nos moldes da PEC 45, (i) se o doador tiver domicílio no exterior, o imposto será devido ao estado onde for domiciliado o donatário ou ao Distrito Federal; (ii) se doador e donatário tiverem domicílio no exterior, o imposto será devido ao Estado onde se encontrar o bem móvel ou ao Distrito Federal; (iii) se o falecido era domiciliado no exterior, o imposto será devido ao estado onde tiver domicílio o herdeiro ou legatário, ou ao Distrito Federal e (iv) em relação aos bens imóveis, o imposto continuará sendo devido ao estado onde está localizado o bem ou ao Distrito Federal, tal como regra atualmente vigente.

A competência de tributação do ITCMD sempre foi atraída pelo local do bem imóvel, do domicílio do doador ou do autor da herança, salvo quando o doador ou o falecido eram domiciliados no exterior, hipóteses que ainda dependem de regulamentação por lei complementar.

A PEC 45 inova ao acrescentar a localização do bem móvel como fator de atração da competência de tributação pelos estados e pelo Distrito Federal, ainda que doador e donatário residam no exterior, hipótese essa não prevista na Constituição Federal e que poderá ser objeto de questionamento.

A Proposta de Emenda Constitucional segue para votação pelo plenário do Senado e, se aprovada por 3/5 dos membros da Casa, o texto será promulgado.

Continua após a publicidade

Assim, se aprovada, a reforma tributária poderá trazer impactos relevantes em doações e transmissão de heranças, tornando oportuna a realização de análises sobre as atuais estruturas patrimoniais e eventualmente a implementação de planejamentos sucessórios.

*Mauro Mori é sócio nas áreas societário, contratos e M&A do Machado Associados

*Diego Viscardi é advogado especializado em Planejamento Sucessório do Machado Associados