Casara-se em 16 de abril de 1842 com sua prima Hermantina Nicolina Christina Nielsen. O jovem casal dinamarquês, recém-casado, veio se aventurar em terras paulistas. Ele era médico.

Radicaram-se em Ipanema, não a praia carioca, mas em Sorocaba, onde o jovem trabalhou na usina de ferro do pai de Varnhagen. Embora necessitasse da revalidação de seu título de médico, passou a atender toda a comunidade sorocabana e granjeou fama por sua competência e afabilidade.

Quando o Imperador Pedro II visitou a Usina de Ipanema, se fez acompanhar do Dr. Cruz Jobim, que além de médico da Casa Imperial, era diretor da Faculdade de Medicina. Logo se entenderam os dois facultativos e o Dr. Cruz Jobim convidou o moço dinamarquês a prestar exames no Rio. Passou brilhantemente e, depois de Sorocaba, veio a residir em Campinas. Foi em Campinas que a linda filha Luiza, aos 16 anos, em 1865, vem a se casar com o advogado baiano que tinha vindo estudar nas Arcadas: Rodrigo Ignácio de Oliveira Menezes. Este, ainda estudante, adotou o nome Rodrigo Octávio e, com o consentimento do pai, passou a usá-lo para sempre.

Rodrigo Octávio de Oliveira Menezes (1840-1880), diplomou-se bacharel a 22 de novembro de 1861 e nesse mesmo mês defendeu tese. Muito ilustrado, foi delegado de polícia em Campinas, depois tornou-se advogado no Rio, para onde se mudou em 1870. Foi nomeado Presidente do Paraná no governo Sinimbu entre 1878 e 1879. Escolheu então, para chefe de Polícia, seu amigo Carlos de Carvalho. Também foi grande amigo de Aureliano Tavares Bastos, razão pelo qual o filho o escolheu como patrono da Cadeira 35 da Academia Brasileira de Letras.