Nesse ponto, é importante, no entanto, que se note a diferença de tratamento que a UNCAC dá à corrupção ativa (“Cada Estado adotará as medidas legislativas...”) e à corrupção passiva (“Cada Estado Parte considerará a possibilidade de adotar medidas legislativas...”) de funcionários públicos estrangeiros. A primeira determinação é obrigatória, enquanto a segunda é considerada, apesar de constar explicitamente no texto de um tratado internacional (‘hard law’), como não-obrigatória para os Estados-partes. De acordo com nota interpretativa, essa redução do nível de obrigatoriedade se deve não a um menor nível de reprovabilidade da conduta, mas ao fato de corrupção passiva já ser uma conduta criminalizada pelo art. 15 da UNCAC.

Por um lado, o governo norte-americano já vinha buscando responsabilizar agentes públicos estrangeiros acusados de envolvimento com grandes esquemas de corrupção por meio de sanções unilaterais, que são amplamente criticadas. As penalidades impostas por estas sanções são essencialmente administrativas, ou seja, menos gravosas do que as previstas no FEPA. Não estavam, contudo, sujeitas ao mesmo nível de contraditório e devido processo legal que se imporá, espera-se, às investigações e aos processos criminais por corrupção passiva.

De outro lado, o esforço concertado de responsabilizar agentes públicos estrangeiros por atos de corrupção, consumado pelo FEPA, gera questionamentos diversos com relação ao seu alinhamento com o Direito Internacional e a possíveis impactos sobre as relações internacionais. Tratados internacionais diversos, assim como o costume internacional reconhecem a imunidade diplomática de determinados agentes públicos, algo que deve ser preservado.

Mesmo as normas internacionais de combate à corrupção reconhecem, explicitamente, “os princípios da igualdade soberana e integridade territorial dos Estados, assim como de não intervenção nos assuntos internos de outros Estados” (art. 4.1, UNCAC). A investigação e a condenação de uma alta autoridade estrangeira que nunca esteve nos EUA e, possivelmente, sequer apresentou defesa – é difícil imaginar um chefe de Estado estrangeiro se submetendo voluntariamente à jurisdição norte-americana -, certamente gerará repercussões políticas graves.

Do ponto de vista prospectivo, se o FEPA tiver impacto semelhante ao seu antecessor – a disseminação de legislações equivalentes em outros países – há de se perguntam também qual seria a reação dos Estados Unidos a tentativas de se responsabilizar autoridades norte-americanas por atos de corrupção? Historicamente, os EUA se mostram reticentes a submeter seus cidadãos à jurisdição internacional ou estrangeira. A resistência em aderir ao Tribunal Penal Internacional é só um dos exemplos disso.