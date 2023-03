Os responsáveis pela tragédia

São Sebastião. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A tragédia que se abateu sobre o Litoral Norte de São Paulo começa a desaparecer do noticiário. Sabe-se dos 65 mortos, dos 2.251 desalojados e dos 1.815 desabrigados - números atualizados até o dia em que este artigo era escrito. Sabe-se que choveu muito na região durante o Carnaval, choveu mais do que nunca em tão curto espaço de tempo. Sabe-se que áreas de encosta são suscetíveis a deslizamentos e sabe-se, vejam só, que ali havia muita moradia sob risco iminente. Não se sabe, contudo, se agentes públicos serão judicialmente responsabilizados pela desgraça anunciada.

A responsabilidade objetiva dos agentes em casos desse tipo não possui caráter absoluto, diante da possibilidade de o evento trágico ter se dado por "força maior". A hipótese de "força maior" comprova-se quando, por exemplo, a ação da natureza surge incontrolável e imprevisível. Sem dúvida o volume de água que desabou sobre São Sebastião foi incontrolável. Mas, imprevisível?

Necessário um breve cronograma, conforme publicado na imprensa. O aguaceiro começou a despencar na região no sábado de Carnaval, 18 de fevereiro. Na quinta-feira, 16, o Cemaden (Centro Natural de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) enviou alerta ao Governo Federal e à Defesa Civil do Estado de São Paulo informando o risco de desastre. Na sexta-feira, 17, a Defesa Civil enviou alerta via SMS a 34 mil pessoas cadastradas em seu sistema no Litoral Norte, onde vivem cerca de 288 mil pessoas. A mensagem anunciava "chuva isolada" em Ubatuba e áreas próximas.

Também na sexta, 17, os Governos Federal e Estadual receberam do Cemaden uma lista com todas as áreas de risco do Litoral Norte. No sábado, 18, a Defesa Civil do Estado de São Paulo remeteu novo SMS aos populares, desta vez informando que a chuva se espalhava para outros municípios. Às 21h27 do sábado o Cemaden emitiu alerta de risco muito alto de "movimento de massa", ou seja, deslizamento de terra. A partir daí, novas mensagens da Defesa Civil por SMS talvez tenham alcançado algumas pessoas já debaixo da lama.

Adib Kassouf Sad. Foto: Arquivo pessoal

Na verdade, a responsabilização ou não de agentes públicos em casos do gênero não é uma questão simples. Os defensores deles costumam argumentar com a ocorrência de "chuvas acima do previsto" ou "chuvas acima da média". Na análise de casos concretos, porém, deve ser levada em conta a ocorrência ou a não-ocorrência anterior de enchentes nos mesmos locais, e se, no caso de terem ocorrido, se houve adoção de medidas administrativas para impedir a reedição da tragédia.

Na análise das responsabilidades, é imprescindível verificar se houve aplicação de recursos orçamentários mínimos previstos, daquela parte que, por lei, deveria ter sido aplicada para prevenir, impedir ou amenizar a destruição provocada por catástrofes climáticas. É necessário descobrir se foram elaborados e executados projetos para diminuir ou eliminar os riscos de acidentes e tragédias recorrentes em locais e áreas próximas. Se as calamidades repetem-se ano após ano e nada é feito, responsabilidades precisam ser apuradas.

Não se tem notícia de volume de água semelhante desabada antes sobre São Sebastião e vizinhança, mas é notória sua condição de área vulnerável a tal situação. É comum desde sempre que turistas "estiquem" suas férias em Maresias, Boiçucanga, Barra do Una, Juquehy ou Barra do Sahy devido a desbarrancamentos nas estradas de acesso. Já os moradores locais, estes habitam encostas sem qualquer critério de segurança - este talvez seja o ponto crucial em que o Poder Público deva ser questionado.

*Adib Kassouf Sad, formado em Direito em 1993 pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e mestre em Filosofia pela mesma escola. Membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, ex-conselheiro secional e ex-presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB SP. Atual vice-presidente da CAASP - Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo