Opinião | Os riscos do uso de provas digitais e a legalidade na interceptação de aplicativos criptografados

A questão central envolve a legalidade da obtenção de provas em investigações transnacionais e os limites da cooperação internacional na persecução penal, considerando os direitos fundamentais dos investigados.

Importante analisar os principais aspectos de recente decisão do Tribunal Regional de Berlim, na Alemanha, na qual, em um caso de tráfico internacional, considerou inadmissíveis as provas obtidas através do aplicativo do EncroChat, especialmente em razão da inobservância dos procedimentos adequados na coleta e compartilhamento dos dados utilizados. O EncroChat era um serviço de mensagens criptografadas amplamente utilizado por indivíduos e grupos criminosos para comunicação segura.

Em 2020, autoridades francesas invadiram os servidores do EncroChat e coletaram dados em larga escala, compartilhando essas informações com forças de segurança de diversos países, incluindo a Alemanha.