Os sustos das SAFs

Marta Alves. Foto: DIVULGAÇÃO

É piada corrente entre os brasileiros que no Brasil há leis que "pegam" e outras que "não pegam", para caracterizar a insegurança jurídica existente em nosso país.

A piada não é desprovida de razão e de propósito. É certo que, no Brasil, nem sempre as leis são cumpridas, e outras tantas são contestadas judicialmente, levando anos a fio até que uma posição vencedora se consolide nos Tribunais.

Não resta a menor dúvida de que esta insegurança é extremamente ruim para o mercado, e funciona como um fator de grande desestímulo aos investimentos no Brasil.

Nos últimos dias, pudemos acompanhar pelos meios de comunicação e redes sociais algumas manifestações de insegurança e inquietação por parte de investidores nas chamadas Sociedades Anônimas de Futebol (SAFs), uma figura jurídica recentemente introduzida pela lei 14.193/21 no nosso ordenamento jurídico com extremo sucesso e ampla receptividade pela sociedade e pelo mercado.

A inquietação é justificável, mas é importante separar o joio do trigo.

Na verdade, as leis que "não pegam" no Brasil padecem, em sua ampla maioria, de pelo menos um dentre dois possíveis vícios. O primeiro deles, de natureza jurídica, é a inconstitucionalidade e o segundo, de natureza política, é o descolamento da realidade econômica e social.

Continua após a publicidade

De fato, leis que violam a Constituição Federal encontram obstáculo intransponível na estrutura normativa do país, e as que ignoram os fatores econômicos e sociais esbarram na realidade do mundo, e são, na prática, inaplicáveis.

Leis promulgadas em consonância com a Constituição Federal e que atendam aos anseios da sociedade, salvo raríssimas exceções, são bem acolhidas pelo Poder Judiciário e plenamente cumpridas no Brasil.

A Lei da SAF é uma norma que não padece de nenhuma inconstitucionalidade, é extremamente engenhosa, bem concebida e capaz de recuperar plenamente uma atividade econômica estruturada sobre conceitos ultrapassados e que definhava ano após ano. Além disso, surge como solução para que um grande número de clubes estanque o crescimento das suas dívidas e se capitalizem para saldar as obrigações acumuladas em décadas de atividade deficitária e pouco profissional, sem risco nem prejuízo para as suas marcas, seus símbolos e sua história.

Obviamente, em um país que tem quase vinte mil magistrados, dotados de amplas garantias e autonomia decisória, uma lei nova que envolve e afeta diversos ramos do direito traz consigo alguma perplexidade e resistência iniciais que tendem a gerar uma considerável insegurança nos investidores.

Esta perplexidade e resistência são mais agudas na Justiça Trabalhista, que, como se sabe, tem como norte e instrumento de trabalho um modelo celetista da década de 1940.

O tempo e os resultados esportivos, econômicos e sociais advindos da lei, que já podem ser percebidos em pouco mais de um ano, porém, não deixam espaço para que esta resistência se prolongue.

Assim como aconteceu na Reforma Trabalhista, a lei da SAF rapidamente se consolidará, gerando mais investimentos, empregos, salários dignos, e fazendo ressurgir a maior paixão dos brasileiros, que é o futebol.

Continua após a publicidade

*Marta Alves, conselheira federal da OAB pelo Rio de Janeiro. Presidente da Comissão de Direito do Trabalho Empresarial da OAB/RJ