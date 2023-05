Ou ficar a Pátria livre, ou morrer pelo Brasil

Congresso Nacional. Foto: Dida Sampaio/Estadão

A ação de poucos com a conivência de muitos nos leva a despertarmos sobre a coragem necessária para sermos livres. Amas a liberdade, defenda-a com todas as suas forças. Não descuide de exercêla de forma totalmente zelosa e coerente com o legado que queres deixar. As omissões são escolhas e são capazes de sepultar em um instante a história da qual queremos fazer parte. São, em muitos casos, não só incompatíveis, como irreversíveis.

Cuidemos, portanto, de não estarmos distraídos com os acontecimentos que nos cercam e, logo que nos chamarem a emitir uma opinião qualquer, colocarmos, precipitadamente, "nossa mão no fogo" para defender cegamente todas as agendas dos nossos líderes de predileção. A paixão pode baixar a guarda do nosso discernimento e em pouco tempo podemos nos ver "severamente queimados" e totalmente arrependidos por estas escolhas puramente ideológicas. O fato de termos chegado ao ponto de levar até nossos cuidados com a saúde tomar ou não algum remédio- a um rótulo ideológico, é sinal de que algo não está muito equilibrado. Ao seguirmos desta forma, é inevitável que vamos nos arrebentar, porque embora possamos estar alinhados com a maioria dos pensamentos presentes, não podemos simplesmente supor que concordaremos com todos eles eternamente. Guardemo-nos com um pouco mais de cautela.

Estamos às voltas com parlamentares que- escolhidos, contratados e pagos pelo povo para constituir e aperfeiçoar o ordenamento jurídico que os colocaria a salvo de quaisquer violações aos seus direitos fundamentais- estão confortavelmente discutindo temas flagrantemente inconstitucionais. Mais uma vez, aliás. A esquizofrenia quanto ao papel de um parlamento é tal que "os representantes do povo" votaram a urgência para apreciarem um projeto de lei que busca restringir a liberdade de expressão nas redes sociais e internet. E nós, impulsivos, logo vamos escolhendo o nosso lado, quando não deveríamos escolher lado algum, mas questionar o que eles estão fazendo com seus papéis e nossos recursos.

Olvidaram-se, os nobres parlamentares, que projetos inconstitucionais como o PL 2630 não podem sequer ser discutidos. O dinheiro do contribuinte que sustenta os salários e estruturas do parlamento não podem, em hipótese alguma, serem gastos para a discussão de um projeto que viola cláusula pétrea, que cuida de nossos preceitos fundamentais. De acordo com o inciso IV, do parágrafo 4º do art. 60 da Constituição Federal, proposta de emenda tendente a abolir quaisquer direitos fundamentais não pode ser objeto de deliberação. É vedado, portanto, qualquer discussão, mesmo por Emenda Constitucional, do tema proposto no referido Projeto de Lei.

O art. 5º da nossa Constituição Federal unge alguns princípios como supremos e basilares do Estado Democrático de Direito. Somente uma nova constituinte poderia tentar impor as restrições à liberdade de manifestação e cultural pretendidas no Projeto. A Constituição garante que as cláusulas pétreas são imutáveis, intocáveis, inalteráveis e ponto. Entre elas estão os incisos IV e IX que garantem a todos brasileiros a livre manifestação do pensamento e livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

O fato é que a Constituição Federal não admite justamente qualquer tipo de censura ou licença para a liberdade de pensamento. Não é possível delegar ao Estado, ou melhor, ao governo ou qualquer poder de plantão, a condição de "Tribunal da Verdade" ou "Fact Checker" soberano e supremo. Não é possível dar a alguém ou um grupo de pessoas um poder subjetivo incontrolável como os donos da verdade. Haveria algum procedimento seguro para isso? Qual seria o critério para se dizer o que é ou não verdade? Haveria contraditório e ampla defesa prévios? E quem seria o soberano juiz da verdade sobre uma opinião? São as questões em jogo agora com o chamado "PL da FakeNews" ou "PL da Censura".

Continua após a publicidade

Seja qual for o rótulo dado, o importante mesmo é conhecermos o conteúdo e os riscos envolvidos na discussão. Seus defensores falam que se trata apenas de mais um instrumento indispensável para a proteção dos direitos individuais fundamentais, como a defesa da honra, imagem e intimidade. Mas a verdade é que ordem jurídica brasileira já conta com uma farta legislação capaz de responsabilizar, civil e criminalmente, qualquer propagador de "fake news", de notícias falsas, injuriosas, caluniosas e difamadoras. Não há ofensas, mentiras, enganos, manipulação, ameaça ou discriminação que já não tenham o remédio legal cabível para seu enfrentamento, por meio de ações privadas e públicas, inclusive para a tutela de direitos difusos e coletivos. Não há qualquer lacuna material ou processual a ser preenchida.

Luciana Asper y Valdés. Foto: Arquivo pessoal

A pergunta que fica, aos que estão se omitindo ou mesmo aplaudindo tal iniciativa, é se sabem do que exatamente estão abrindo mão. Não é da defesa apenas da liberdade de manifestação, de pensamento e cultural, mas de todos os demais direitos fundamentais. Sim, aceitar que se discuta hoje esta restrição abusiva a nossa liberdade de expressão é abrir os portais para que façam o mesmo com o direito à vida, às demais liberdades, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aliás, isso já foi retratado numa frase de George Washington "Quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados, como ovelhas, mudos e silenciosos, para o abate."

A Declaração Universal de Direitos Humanos nos lembra que é o "Império da Lei" que garante os direitos fundamentais e que todos devem receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem seus direitos fundamentais. Assim, urge que os parlamentares que estão sendo obrigados a esta discussão flagrantemente inconstitucional provoquem nosso tribunal guardião da Constituição a se posicionar sobre a questão por meio de mandado de segurança. Em situações excepcionais como essa, em que o vício de constitucionalidade já está efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, segundo a jurisprudência do STF, a impetração de segurança é admissível, porque visa a corrigir vício, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. Trata-se de medida que visa garantir que o Parlamento volte à regularidade das suas vocações constitucionais, discutindo exclusivamente aquilo que o Constituinte o assegurou.

*Luciana Asper y Valdés, promotora de Justiça do Distrito Federal, representante do MPDFT na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro- ENCCLA, coordenadora do Programa Cidadão contra a Corrupção e do Projeto NaMoral pelo MPDFT e colaboradora do Programa "Culture of Lawfullness" da UNESCO/UNODC para a construção dos Guias de Política Pública para o Fortalecimento do Estado de Direito por Meio da Educação