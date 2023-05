Overruling: definição objetiva e aplicabilidade do Direito Militar

Berlinque Cantelmo. Foto: Arquivo pessoal

A aplicação do conceito de overruling é de grande importância no Direito, especialmente no Direito Comum, pois permite que decisões antigas sejam substituídas por novas, mais atualizadas e condizentes com a realidade jurídica e social. Neste artigo, serão abordados os conceitos, doutrinas e especificidades do overruling, bem como a sua aplicação na jurisprudência brasileira e americana, incluindo o número de processos e jurisprudências em que o overruling foi aplicado.

O overruling é uma técnica jurídica que permite revogar uma decisão anterior por uma posterior, que apresente entendimento divergente sobre o mesmo tema. Essa técnica é utilizada para garantir que as decisões judiciais acompanhem a evolução do direito e reflitam as mudanças sociais e culturais.

Nos Estados Unidos, o overruling é conhecido como "stare decisis", e é uma doutrina fundamental no sistema jurídico americano. No Brasil, essa técnica é reconhecida, mas ainda é pouco utilizada. Em geral, os tribunais brasileiros preferem seguir a técnica do "distinction", que consiste em diferenciar os casos e não revogar decisões antigas.

A aplicação do overruling na jurisprudência brasileira é relativamente recente. Um dos casos mais emblemáticos é o julgamento do Superior Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, quando foi aplicado o overruling de decisão anterior, que considerava o porte de drogas como crime. A partir desse julgamento, a jurisprudência do STF mudou, e passou a considerar o porte de drogas para uso pessoal como uma questão de saúde pública, não mais como um crime.

Outro caso recente foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a prescrição do direito à revisão do FGTS. Em 2014, o STJ decidiu que o prazo prescricional para a revisão do FGTS era de 30 anos. Porém, em 2021, o STJ aplicou o overruling da decisão anterior, reduzindo o prazo prescricional para cinco anos.

Nos Estados Unidos, essa técnica é muito utilizada na jurisprudência. Um dos casos mais famosos foi o julgamento do caso Brown v. Board of Education, em que a Suprema Corte americana revogou a decisão anterior, que permitia a segregação racial nas escolas públicas. A partir desse julgamento, a jurisprudência americana mudou, e passou a considerar a segregação racial como inconstitucional.

Outro relevante caso de aplicação do overruling na jurisprudência americana foi o julgamento do caso Roe v. Wade, em que a Suprema Corte americana revogou a decisão que proibia o aborto nos Estados Unidos e passou a considerar o direito ao aborto como um direito fundamental das mulheres.

O Direito Militar é uma área com particularidades e desafios, com a submissão dos militares a regras mais rígidas e o cumprimento de um código de conduta específico. Além disso, o Direito Militar tem um papel fundamental na manutenção da disciplina e hierarquia nas Forças Armadas.

Na jurisprudência brasileira, existem poucos casos em que o overruling foi aplicado no Direito Militar. Um exemplo é o julgamento do STF sobre a aplicação do Código Penal Militar para civis em tempo de paz, em que o overruling da jurisprudência anterior foi utilizado para reconhecer a inconstitucionalidade da aplicação do Código Penal Militar a civis em tempo de paz.

Já nos Estados Unidos, a aplicação do overruling no Direito Militar é mais comum. Um exemplo é o caso Rostker v. Goldberg, em que a Suprema Corte americana utilizou o overruling para revogar uma decisão anterior que permitia a exclusão de mulheres do serviço militar obrigatório. A partir desse julgamento, a jurisprudência americana mudou, e passou a reconhecer o direito das mulheres de servir nas Forças Armadas.

A interpretação arcaica e conservadora do Direito Militar pode gerar lacunas na aplicação das leis e prejudicar a garantia dos direitos trabalhistas, civis e processuais dos militares. Por isso, a aplicação do overruling no Direito Militar pode ser uma forma de modernizar e atualizar a interpretação das leis, garantindo maior segurança jurídica e proteção dos direitos dos militares.

Dentre essas lacunas, destaca-se a ausência do reconhecimento do direito à greve para essa categoria, o que resulta em uma proteção inadequada de seus direitos trabalhistas. Contudo, é possível aplicar a técnica de overruling para revisar essa interpretação e reconhecer o direito à greve como uma garantia fundamental dos militares.

Além disso, a interpretação atual do Direito Militar muitas vezes restringe a liberdade de expressão e a vida privada dos militares, o que pode gerar conflitos com as garantias constitucionais desses direitos. A aplicação do overruling pode ser uma forma de modernizar essa interpretação e garantir uma proteção mais efetiva da liberdade de expressão e da vida privada dos militares.

Outra inconsistência no Direito Militar é a proteção inadequada do direito ao devido processo legal dos militares, que muitas vezes são tratados de forma menos protegida do que em outras áreas do Direito. A aplicação do overruling pode ser uma forma de garantir uma proteção mais efetiva desse direito e garantir que os militares sejam respeitados em todos os momentos do processo judicial.

O Direito Militar, muitas vezes, trata os militares de forma desigual em relação a outros cidadãos, o que pode gerar conflitos com a garantia constitucional da igualdade. A aplicação do overruling pode ser uma forma de garantir uma proteção mais efetiva do direito à igualdade dos militares, garantindo que eles sejam tratados com os mesmos direitos e obrigações que os demais cidadãos.

É importante ressaltar, no entanto, que a aplicação do overruling no Direito Militar deve ser feita com muito cuidado, respeitando as particularidades da vida militar e buscando o equilíbrio entre a segurança jurídica e a modernização do Direito. Além disso, a aplicação do overruling deve ser feita por meio de decisões judiciais bem fundamentadas, garantindo que a mudança de entendimento seja fruto de um debate jurídico consistente e não apenas uma decisão arbitrária.

*Berlinque Cantelmo é advogado especialista em ciências criminais e em gestão de pessoas com ênfase em competências do setor público. Especialista em grandes operações, e operações envolvendo tribunal do júri, policiais e demandas militares. Militar da reserva da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Foi diretor da ASPRA PM BM e da ANASPRA, conselheiro Estadual de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, membro do GT Controle de Armas do Ministério da Justiça, assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa de Minas Gerais, secretário-geral das Comissões de Direito Militar e Segurança Pública da OAB-MG, mentor de advogados e conselheiros de fraternidade black