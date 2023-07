'Pacote da Democracia' viola o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (1)

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Wilton Junior/Estadão

Este conceituadíssimo espaço jurídico-institucional publicou interessantíssima reportagem reveladora de que:

'O 'Pacote da Democracia', lançado pelo governo Lula nesta sexta-feira, 21 com a proposta de até 40 anos de prisão para quem 'atentar contra a vida' de autoridades, como o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal -- já causa burburinho no mundo jurídico.[2]

É bom [re] lembrar, nesse rumo, por inteiramente pertinente, que a República Federativa do Brasil promulgou, no dia 25 de setembro do ano de 2002, via Decreto 4.388, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional[3].

Merece destaque que o Tribunal Penal Internacional, instituição permanente, tem competência restrita para julgar os crimes mais graves.

Crimes mais graves, como, por exemplo, o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, dentre outros[4].

A competência do Tribunal Penal Internacional, contudo, é sempre complementar às jurisdições penais nacionais[5].

Continua após a publicidade

Assim -- e por isso mesmo --, o intitulado 'Pacote da Democracia', ao propor 'pena de 'até quarente anos de prisão para quem 'atentar contra a vida' de autoridades, como o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal', viola, de maneira cabal, chapada, direta, frontal e ostensiva, o art. 77, I, a, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, promulgado, no Brasil, repita-se, pelo Decreto 4.388, de 25 de setembro de 2002, que estabelece:

As Penas

Artigo 77

Penas Aplicáveis

Sem prejuízo do disposto no artigo 110, o Tribunal pode impor à pessoa condenada por um dos crimes previstos no artigo 5º do presente Estatuto uma das seguintes penas:

a) Pena de prisão por um número determinado de anos, até ao limite máximo de 30 anos; ou

b) Pena de prisão perpétua, se o elevado grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado o justificarem.

Continua após a publicidade

Nem se articule, no ponto, que inexistiria violação ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, à medida que a letra b do item 1 do art. 77 permite a pena de prisão perpétua.

Não!

Absolutamente não!

Primeiro, porque tal e como anteriormente destaquei aqui neste riquíssimo espaço de debate institucional:

Os professores Geraldo Ataliba e Rubens Gomes de Souza estabeleceram as diferenças, fundamentalíssimas, existentes entre os vocábulos hermenêutica e interpretação: -- o primeiro, ensinavam, é método; o segundo, destacavam, é atividade ou operação intelectual.

Fincadas essas premissas, merece destaque que atualmente as normas interpretativas -- a bem assim as hermenêutica construtiva, corretiva e a principiologia fundamental -- do Direito Internacional dos Direitos Humanos estão todas elas -- absolutamente todas -- positivadas. [Ao exato oposto do que acontecia há quase de dois Séculos. É bom lembrar, no ponto, que Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach e Francesco Carrara estabeleciam que essas axiologia e principiologia eram inferidas, respectivamente, da filosofia e da razão].

É com base nessa ideia-força que a doutrina assenta a incidência e declara o prevalecimento -- sempre e quando existir antinomia na interpretação do Direito Internacional dos Direitos Humanos -- do postulado pro homine. Postulado pro homine -- ou se se preferir --, o princípio da boa-fé acionado às relações jus-humanistas.[6]

Continua após a publicidade

Depois, porque o art. 78, 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional determina que:

Artigo 78

Determinação da pena

Na determinação da pena, o Tribunal atenderá, em harmonia com o Regulamento Processual, a fatores tais como a gravidade do crime e as condições pessoais do condenado.

O Tribunal descontará, na pena de prisão que vier a aplicar, o período durante o qual o acusado esteve sob detenção por ordem daquele. O Tribunal poderá ainda descontar qualquer outro período de detenção que tenha sido cumprido em razão de uma conduta constitutiva do crime.

Se uma pessoa for condenada pela prática de vários crimes, o Tribunal aplicará penas de prisão parcelares relativamente a cada um dos crimes e uma pena única, na qual será especificada a duração total da pena de prisão. Esta duração não poderá ser inferior à da pena parcelar mais elevada e não poderá ser superior a 30 anos de prisão ou ir além da pena de prisão perpétua prevista no artigo 77, parágrafo 1 o , alínea b).[7]

Invoca-se, além disso, no ponto, a lição de Rudolf Stammler[8] -- jusfilósofo do direito alemão, da escola neocriticista do sudoeste de Baden --, para quem:

Continua após a publicidade

Quem aplica um artigo do Código, aplica o Código todo.

Portanto, dentro desse contexto claríssimo, especial e específico -- e, tendo em conta, ainda, sobretudo, no ponto, a principiologia jus-humanista acima destacada --,incide o preceito inscrito no art. 5º, caput, XLVII, b, Constituição federal, no que dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XLVII - não haverá penas:

b) de caráter perpétuo.

E, mais, o cumprimento, pelo condenado, de dois terços da pena, ou de 25 anos de prisão quando determinada a pena de prisão perpétua, obriga-- e observe-se bem e com rigor, no ponto, o vocábulo 'obriga' -- o Tribunal Penal Internacional a reexaminar e, se for o caso, a reduzir a pena do condenado.

O que vale por dizer que, se e quando satisfeito o requisito objetivo, ou temporal, se se preferir -- isto é, insista-se, o cumprimento, pelo condenado, de dois terços da pena ou de 25 anos de prisão quando determinada a pena de prisão perpétua--, o Tribunal Penal Internacional tem de reexaminar a pena do condenado.

Continua após a publicidade

Nesse sentido, a propósito, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional manda que:

Artigo 110

Reexame pelo Tribunal da Questão de Redução de Pena

O Estado da execução não poderá libertar o recluso antes de cumprida a totalidade da pena proferida pelo Tribunal.

Somente o Tribunal terá a faculdade de decidir sobre qualquer redução da pena e, ouvido o condenado, pronunciar-se-á a tal respeito,

Quando a pessoa já tiver cumprido dois terços da pena, ou 25 anos de prisão em caso de pena de prisão perpétua, o Tribunal reexaminará a pena para determinar se haverá lugar a sua redução. Tal reexame só será efetuado transcorrido o período acima referido.

No reexame a que se refere o parágrafo 3 o , o Tribunal poderá reduzir a pena se constatar que se verificam uma ou várias das condições seguintes:

Continua após a publicidade

a) A pessoa tiver manifestado, desde o início e de forma contínua, a sua vontade em cooperar com o Tribunal no inquérito e no procedimento;

b) A pessoa tiver, voluntariamente, facilitado a execução das decisões e despachos do Tribunal em outros casos, nomeadamente ajudando-o a localizar bens sobre os quais recaíam decisões de perda, de multa ou de reparação que poderão ser usados em benefício das vítimas; ou

c) Outros fatores que conduzam a uma clara e significativa alteração das circunstâncias suficiente para justificar a redução da pena, conforme previsto no Regulamento Processual;

Se, no reexame inicial a que se refere o parágrafo 3 o , o Tribunal considerar não haver motivo para redução da pena, ele reexaminará subseqüentemente a questão da redução da pena com a periodicidade e nos termos previstos no Regulamento Processual.

Confira-se, no particular, que a norma consubstanciada no item 3 do art. 110 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional está escrita no imperativo.

Na forma mandamental, portanto.

Imperatória, pois.

Inexistindo, decerto, qualquer abertura para o uso, na espécie, por parte dos juízes do Tribunal Penal Internacional[9], da discricionaridade judicial.

A isso tudo se soma, ademais, a sempre atualíssima advertência do jurista, filósofo e sociólogo italiano, universalmente reconhecido, Alessandro Baratta[10], um dos precursores da criminologia crítica, que destacava a necessidade de se ter muitíssimo cuidado e, especialmente, o de observar o que chamava de máxima limitação da resposta contingente.

Máxima limitação da resposta contingente dada a inconstitucionalidade das leis respondem, de forma casual, a fenômenos e alarmes.

Porque são respostas políticas mandadas pelo legislador por um fato, para obter grande notoriedade midiática.

Isso significa que o postulado da limitação máxima da resposta contingente impõe ao juiz uma análise crítica das disposições legislativas e a negação da sua aplicação, quando elas não forem fruto de amplos debates públicos sem a consulta de técnicos especializados e sem uma pesquisa político-criminal.[11]

O princípio da limitação máxima da resposta contingente visa evitar, portanto, a aplicação de leis demagógicas que atendam a interesses de pequenos grupos de pressão ou a propagandas publicitárias. Nestes casos, o que a agência judicial deve fazer é declarar a inconstitucionalidade destas leis e abster-se da sua aplicação[12].

Acrescente-se que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, promulgada pelo Decreto 7.030/2009[13], estabelece que:

Artigo 27

Direito Interno e Observância de Tratados

Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.

Alexandre Langaro. Foto: Arquivo pessoal

A isso se soma, ademais e finalmente, que o Poder Judiciário brasileiro -- governado e guiado pela Constituição federal -- tem o dever, inexorável, conforme expressamente determinado pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ][14], via Recomendação 123/2022, de:

Observar, nos casos concretos, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos e de usar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.[15]

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' -- Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seccional do Rio Grande do Sul; digital influencer

[1][Alexandre Langaro, 'Pacote da Democracia viola o Estatuto de Roma', https://www.tiktok.com/@alexandre.langaro/video/7258803998575168773?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7259016024829199878].

[2][https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/pacote-democracia-lula-40-anos-prisao-avaliacao-juristas/].

[3][Decreto 4.388/2002

Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional

Preâmbulo

Os Estados Partes no presente Estatuto.

Conscientes de que todos os povos estão unidos por laços comuns e de que suas culturas foram construídas sobre uma herança que partilham, e preocupados com o fato deste delicado mosaico poder vir a quebrar-se a qualquer instante,

Tendo presente que, no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade,

Reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade,

Afirmando que os crimes de maior gravidade, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, não devem ficar impunes e que a sua repressão deve ser efetivamente assegurada através da adoção de medidas em nível nacional e do reforço da cooperação internacional,

Decididos a por fim à impunidade dos autores desses crimes e a contribuir assim para a prevenção de tais crimes,

Relembrando que é dever de cada Estado exercer a respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais,

Reafirmando os Objetivos e Princípios consignados na Carta das Nações Unidas e, em particular, que todos os Estados se devem abster de recorrer à ameaça ou ao uso da força, contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de atuar por qualquer outra forma incompatível com os Objetivos das Nações Unidas,

Salientando, a este propósito, que nada no presente Estatuto deverá ser entendido como autorizando qualquer Estado Parte a intervir em um conflito armado ou nos assuntos internos de qualquer Estado,

Determinados em perseguir este objetivo e no interesse das gerações presentes e vindouras, a criar um Tribunal Penal Internacional com caráter permanente e independente, no âmbito do sistema das Nações Unidas, e com jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetem a comunidade internacional no seu conjunto,

Sublinhando que o Tribunal Penal Internacional, criado pelo presente Estatuto, será complementar às jurisdições penais nacionais,

Decididos a garantir o respeito duradouro pela efetivação da justiça internacional,

Convieram no seguinte:

Capítulo I

Criação do Tribunal

Artigo 1 o

O Tribunal

É criado, pelo presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional ("o Tribunal"). O Tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o funcionamento do Tribunal reger-se-ão pelo presente Estatuto].

[4][Decreto 4.388/2002

Capítulo II

Competência, Admissibilidade e Direito Aplicável

Artigo 5 o

Crimes da Competência do Tribunal

A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes: a) O crime de genocídio; b) Crimes contra a humanidade; c) Crimes de guerra; d) O crime de agressão. O Tribunal poderá exercer a sua competência em relação ao crime de agressão desde que, nos termos dos artigos 121 e 123, seja aprovada uma disposição em que se defina o crime e se enunciem as condições em que o Tribunal terá competência relativamente a este crime. Tal disposição deve ser compatível com as disposições pertinentes da Carta das Nações Unidas].

[5][Decreto 4.388/2002

Criação do Tribunal

Artigo 1 o

O Tribunal

É criado, pelo presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional ("o Tribunal"). O Tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o funcionamento do Tribunal reger-se-ão pelo presente Estatuto].

[6][Alexandre Langaro, 'Normas de interpretação dos Direitos Humanos', https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/389169-2/, o original contém notas de rodapé].

[7][Grifos aditados].

[8][https://pt.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Stammler].

[9][Decreto 4.388/2002

Composição e Administração do Tribunal

Artigo 34

Órgãos do Tribunal

O Tribunal será composto pelos seguintes órgãos:

a) A Presidência; b) Uma Seção de Recursos, uma Seção de Julgamento em Primeira Instância e uma Seção de Instrução; c) O Gabinete do Procurador; d) A Secretaria (Decreto 4.388/2002].

[10]['Criminologia y Sistema Penal -- Compilación in Memorian', Buenos Aires: B de f, 2004, pp. 308/309].

['Criminologia Crítica do Direito Penal. Introdução à Sociologia do Direito Penal', Editor Revan, 2011; tradução de Juarez Cirino dos Santos e Eugênio Raul Zaffaroni, ('Princípios Construtivos de Direito Penal')].

[11][Alessandro Baratta, 'La legislación de emergencia y el pensamiento jurídico garantista en el.processo penal. Doctrina Penal, Buenos Aires, n. 32, p. 559-595, 1985].

[Eugenio Raul Zaffaroni, 'Política criminal latinoamericana, Buenos Aires, Hamurabi, 1982].

[12][Idem, apud Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches, 'Direito Penal Mínimo e Direitos Humanos na Política Criminal de Eugênio Raul Zaffaroni', http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3579.pdf].

[13][Interpretação de Tratados

Artigo 31

Regra Geral de Interpretação

Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, seu preâmbulo e anexos:

a)qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão com a conclusão do tratado;

b)qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado.

Serão levados em consideração, juntamente com o contexto:

a)qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições;

b)qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação;

c)quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as partes.

Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era a intenção das partes.

Artigo 32

Meios Suplementares de Interpretação

Pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, inclusive aos trabalhos preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o sentido resultante da aplicação do artigo 31 ou de determinar o sentido quando a interpretação, de conformidade com o artigo 31:

a)deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou

b)conduz a um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado (sic)].

[14][Constituição federal

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

I-A o Conselho Nacional de Justiça].

[15][https://atos.cnj.jus.br/files/original1519352022011161dda007f35ef.pdf].