Palavras majestosas de Ruy Barbosa

Ruy Barbosa. FOTO: ARQUIVO NACIONAL Foto: Estadão

Os delinquentes golpistas NÃO conseguiram destruir essas palavras majestosas, extraídas de histórica sustentação oral em "habeas corpus" impetrado contra atos arbitrários e inconstitucionais do presidente da República Marechal Floriano Peixoto (HC 300/DF), proferidas pelo grande tribuno Ruy Barbosa, patrono dos advogados brasileiros, sobre o Supremo Tribunal Federal, gravadas no hall de entrada da Corte, reveladoras do imenso respeito que por ela Ruy sempre nutriu, da essencial imprescindibilidade e da alta significação e importância do Tribunal Supremo para a causa nobilíssima dos direitos e das liberdades fundamentais dos cidadãos da República, quando ofendidos pela prepotência, pelos excessos e pelo abuso de poder de governos despóticos e de governantes indignos que profanam a integridade do cargo que exercem!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL Foto: Estadão

*Celso de Mello, ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal