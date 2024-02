A cerimônia ocorreu num momento em que a Argentina enfrenta a sua pior crise econômica em décadas, com uma inflação superior a 200%, com o presidente em dificuldades, após a rejeição parlamentar de importante pacote de suas reformas.

Na sua homilia de domingo, Francisco voltou à questão do cuidado com os pobres e excluídos, dizendo que “o medo, o preconceito e a falsa religiosidade” levam as pessoas à “grande injustiça” de ignorar a situação dos fracos.

O Papa Francisco é um reformador radical que enfrenta inimigos – dentro e fora da Igreja – que se opõem a pelo menos algumas partes da sua agenda.

Massimo Faggioli, especialista no Concílio Vaticano II e autor de vários livros, disse que o papa não é um liberal que exalta o indivíduo como o centro do mundo e que vê um papel mínimo para a Igreja na vida pública.