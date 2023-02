Papo no WhatsApp: hora de regras claras para o mundo jurídico

Alan Bousso. Foto: DIVULGAÇÃO

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu há algumas semanas que reproduções de mensagens no Whatsapp podem ser usadas com provas em processos penais. O caso analisado correu em segunda instância no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Os ministros do STJ negaram um Habeas Corpus em um julgamento realizado a partir de impressões de mensagens (prints) em diálogo mantido no aplicativo. Segundo os juízes, não haveria indícios de que as capturas de tela teriam sido adulteradas e as mensagens mostram uma sequência lógica temporal da conversa entre o acusado e a vítima do crime. A perícia é operação relativamente simples quando se baixa o arquivo da mensagem, onde estão os rastros eletrônicos dos dados - os chamados logs.

O tribunal considerou ainda que as mensagens não são as únicas provas do processo. Elas se somam ao interrogatório do acusado, comprovantes de depósito e palavras da vítima.

Ainda é incerto como ficará o entendimento final do tribunal sobre o assunto, já que em junho de 2021 a 6ª Turma do mesmo STJ tomou decisão contrária a esse entendimento. Uma nova seção da corte deve desempatar a questão. Até que isso ocorra, é relevante considerar que o conflito entre as decisões pode ter reflexo nas ações civis, uma vez a interpretação de que a prova é desprovida de cadeia de custódia pode levar a um questionamento levado para o processo civil.

O embate deve servir de alerta e de chamada à cautela para todos quantos usam cotidianamente o Whatsapp - praticamente uma unanimidade no Brasil, com grande adesão também em outros países. Recursos como a programação para que uma mensagem se apague automaticamente depois de certo período ou para que não seja possível capturá-la já em determinados diálogos são oferecidos pelo aplicativo. Tal qual a verificação de duplo fator, que dificulta o sequestro digital do perfil por golpistas, essas ferramentas podem e devem ser conhecidas e empregadas pelos usuários.

Quanto ao acolhimento dos diálogos em processos, é imperioso pensar que o Whatsapp é hoje uma evolução de comunicações já plenamente aceitas pelos tribunais - como telefonemas e e-mails. O mundo jurídico não deve estar alheio do cotidiano e ao tempo presente. Ao contrário, a lei existe justamente para regrar as relações sociais tal como ocorrem na vida em sociedade. A aceitação de capturas de tela parece um caminho sem volta. Isso significa que, tal qual ocorre com as demais comunicações - telemáticas ou não - o que precisamos é de clareza quanto às regras do jogo.

Parece razoável pensar que se alguém tem direito a gravar a própria conversa ao telefone, o mesmo se aplica para a troca de mensagens em aplicativos. O fornecimento de documentos digitais que comprovem a autenticidade e a integridade dos diálogos pode ser determinado por autorizações judiciais. Além disso, os próprios aparelhos celulares podem ser apreendidos, facilitando a consulta das mensagens ali gravadas.

Também por paralelismo, é sensato concluir que a quebra do sigilo das conversas travadas por terceiros só seja possível mediante autorização judicial.

Um debate amplo sobre o tema nos ajudará a estabelecer regras e limites sensatos, em consonância com o arcabouço legal do país. O que não é aceitável é negar a realidade ou, reconhecendo-a, afastá-la do alcance da lei. Também para as comunicações por Whatsapp vale a desejável regra geral da segurança jurídica.

*Alan Bousso, advogado, sócio da Cyrillo & Bousso Advogados e mestre em Direito pela PUC-SP