Para onde esse banho de sangue vai nos levar?

Dudu Ribeiro e Larissa Neves Foto: Arquivo pessoal

Está nítido que não há um projeto de contenção da violência manifestada em conflitos gerados pela política de guerra às drogas, vigente há décadas no Brasil. Prova disso são os casos recentes ocorridos em Salvador, capital da Bahia. Toda a letalidade que as forças policiais produzem e continuarão produzindo já está previamente justificada pela política adotada, e não é circunstancial. Não é contingente ao caso, mas estrutural na política militarizada de segurança pública. Nada do que foi feito até agora nos parece sugerir que a pacificação, a superação da violência de Estado, a utilização da inteligência, da investigação, do devido processo legal sejam parte do plano das forças de segurança. O que acontece neste momento tem duas características principais: (1) a vingança de sangue, provocado pela morte de um agente, exposto a essa condição justamente pela política construída pelo Estado — portanto, o Estado também é responsável por sua morte, ainda que não o tenha alvejado diretamente; (2) o seu resultado é a intensificação e não a superação do conflito.

As mortes provocadas agora produzirão novas mortes. Quando sair da região que agora atinge, a violência vai migrar para um novo conflito, novas mortes serão produzidas pelo Estado e a vingança e a revanche continuarão mantendo a população sob fogo constante.

Não há nenhum exemplo, no Brasil ou no mundo, de que essas operações resultam em desmonte das organizações ligadas aos ilícitos transnacionais, reduzam a sua capacidade de revide, promovam paz ou protejam comunidades onde estes conflitos ficam mais evidentes. Ao contrário disso, as realidades dos territórios são modificadas mediante a justificativa de oferecer uma resposta contra a criminalidade: as luzes se apagam, as portas se fecham, as escolas param de funcionar, os postos de saúde não abrem, os ônibus deixam de transitar e o anúncio sob terror é evidenciada.

Ao final das operações ora em curso, não estaremos mais seguras. Estamos diante de um grave problema, que é a violência letal contra os territórios mais pobres, contra jovens, homens e mulheres negras.

No fim, o resultado deste momento que estamos vivendo é a falta de otimismo e perspectivas de avanço nas políticas de segurança pública do Estado da Bahia, que aposta em práticas violentas e na legitimidade nos níveis de uso da força pela polícia. Uma guerra que tem exposto as comunidades negras e periféricas ao fogo constante, mas tampouco se importa com a vida dos agentes de segurança pública.

O desafio que ora passamos não pode ser encarado exclusivamente a partir da perspectiva de uma crise de gestão da Segurança Pública na Bahia. É evidente que uma série de medidas tomadas pelo projeto político em curso nos últimos anos aprofundou uma crise que é do modelo de segurança pública: o reforço de batalhões militares “especializados” efetivamente apenas reforçou a letalidade, a falta de respostas e a responsabilização de agentes da segurança em inúmeros casos de violência. Agravaram-se os pontos negativos, com a inexistência de uma política voltada para atenção às vítimas, a restrição sistemática à participação da sociedade civil na discussão do tema da segurança pública, o apoio recorrente do executivo a uma idéia que premia a letalidade, conjugada com eficiência e eficácia, a perpetuação do punitivismo e da idéia de “guerra às drogas”. Somado a isso, persiste a inoperância sistêmica do Ministério Público no cumprimento de seu papel constitucional de controle externo da atividade policial, problema também observado em outros Estados da Federação.

Continua após a publicidade

No entanto, é necessário aprofundar o debate em curso e denunciar a completa incompatibilidade entre democracia e esse modelo de segurança baseado no militarismo. As instituições militares operam a partir da lógica da destruição do “inimigo”. Não são regidas por mecanismos democráticos, impedem a organização dos próprios agentes e a expressão de discordâncias internamente, operam a partir de mecanismos próprios e avessos ao controle civil, são reconhecidas pela hierarquia rígida, pelo não comprometimento com os direitos humanos e têm uma longa e reconhecida história de ataque e submissão da democracia aos seus próprios interesses.

Em suma, não podemos confiar nossa segurança a quem se movimenta a partir da lógica da guerra. Precisamos pensar como superar o modelo militarizado de segurança pública em direção à promoção da paz. E isso exige uma discussão nacional, urgente, que envolve o redirecionamento dos recursos destinados a uma máquina de guerra interna aos nossos governos, que são um dos principais motores da guerra racial brasileira; a superação de um modelo apresentado como de guerra às drogas mas, na prática, fortalecedor de organizações atuantes em mercados ilícitos, especialmente a partir do superencarceramento e da corrupção das instituições estatais. É também necessária a reparação dos danos causados por esse modelo, na direção do investimento massivo nas comunidades atingidas a partir da radical ampliação de acesso a direitos e oportunidades. Assim, caminharemos para uma política real de segurança, baseada na proteção da vida.

*Dudu Ribeiro, cofundador da Iniciativa Negra e coordenador executivo da Rede de Observatórios da Segurança na Bahia

*Larissa Neves, pesquisadora e articuladora política da Iniciativa Negra