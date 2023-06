Parada do Orgulho LGBT+: resistência histórica e contemporânea

William Callegaro. Foto: Arquivo pessoal

No último domingo (11/06), a cidade de São Paulo sediou a 27ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, em uma comemoração que reuniu milhares de pessoas de todo o Brasil. Em meio à alegria da multidão vestida em cores e embalada pelo ritmo festivo das apresentações musicais, o evento que celebra o amor em todas as suas formas carrega consigo também uma trajetória de dor e resistência que ainda persiste, e nos faz refletir sobre a luta do movimento LGBTQIA+.

A história de um dos maiores eventos relacionados a pautas identitárias teve início em 1969 na cidade de Nova York, e consistiu em uma série de protestos em resposta à violência policial ocorrida no famoso bar gay Stonewall Inn, ocasião na qual os presentes foram alvo de ameaças e violência física. Surgidas como uma forma de reivindicação de direitos para a população LGBTQIA+, as pride parades inspiraram a organização da primeira edição da Parada do Orgulho GLT (gays, lésbicas e travestis) em São Paulo, em 1997, um evento que contou com cerca de 2 mil pessoas e um desfile de drag queens, gays, lésbicas, bissexuais e transsexuais. Assim como nos EUA, a versão brasileira buscou dar visibilidade a essa população e conscientizar a sociedade sobre a importância de conviver de forma respeitosa com as diversidades, instando o governo a assegurar os direitos do grupo.

Em 1999, já com novo nome, a Parada do Orgulho LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) foi incluída no calendário oficial da cidade de São Paulo, e, em 2019, o evento que homenageou os 50 anos da revolta de Stonewall contou com mais de 4 milhões de pessoas. O ano de 2019 representou também um marco na história dos direitos civis no Brasil, com a criminalização da LGBTfobia pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Com a decisão, o tribunal equiparou os crimes motivados pela intolerância em face de pessoas LGBTQIA+ ao crime de racismo, inafiançável e imprescritível por força da Constituição e podendo ser punido com um a cinco anos de prisão e, em alguns casos, multa.

A movimentação do STF representou não apenas um avanço para o movimento, mas também uma denúncia da negligência do Legislativo. Esse contexto nos ajuda a compreender as reivindicações incorporadas pela Parada do Orgulho LGBT+ deste ano, que trouxe como tema "Políticas Sociais para LGBT+ - Queremos por inteiro e não pela metade". O chamado ganha sentido quando tratamos da demora sistêmica do Legislativo em aprovar projetos de lei para garantir a proteção dessa população, um fenômeno político que fere a obrigação constitucional do Estado. Mas o problema não se encerra na omissão parlamentar em relação às políticas protetivas - atualmente, existem no país mais de 100 projetos de lei que, caso aprovados, resultariam na cassação de direitos de pessoas LGBTQIA+. O cenário preocupante só faz reforçar a relevância do movimento que segue lutando pela dignidade dessa população.

Sem dúvidas, a movimentação política em torno da pauta é influenciada pelo governo eleito. Ao longo de seu mandato presidencial, Jair Bolsonaro (PL) colecionou ataques às identidades LGBTQIA+. O ex-presidente fez constar que é "homofóbico com orgulho" e que prefere que seu filho "morra num acidente do que apareça com um bigodudo". No ano passado, ele ainda revelou ser réu em um processo por ter afirmado que "não participaria de uma parada do orgulho gay porque acreditava em Deus". Em direção oposta, o novo governo Lula (PT) adotou medidas que prometem maior atenção às demandas do grupo, com a criação da a Secretaria Nacional dos Direitos da População LGBTQIA+ e a recriação do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexos, Assexuais e Outras (CNLGBTQIA+), extinto no governo Bolsonaro.

Com as mudanças recentes, a Parada do Orgulho LGBT+ de 2023 carrega o suspiro aliviado daqueles que se viram sob constante estado de ameaça durante os últimos quatro anos, mas ainda há muito o que ser alcançado. A mensagem é clara: queremos por inteiro, e a movimentação do Estado pela garantia de direitos será cobrada.

*William Callegaro, advogado especialista em Direitos Fundamentais e ativista por Direitos Humanos e Diversidade Sexual e de Gênero. Secretário do Segmento LGBT Socialista do Estado de São Paulo e coordenador jurídico estadual da Aliança Nacional LGBTI+