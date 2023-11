Parcelamento sem juros: não há espaço para retrocessos

O sistema financeiro tem passado por grandes transformações nos últimos anos, desde a criação do PIX, passando pela estruturação do Open Finance e Open Banking, até o início das implementações do DREX, o real digital, mais cedo esse ano. Janelas de oportunidades que se abrem para a inovação das instituições financeiras, possibilitando a criação de novos produtos, modelos de negócios e mercados. É um mergulho de cabeça do setor financeiro, que sempre foi pioneiro e inovador, na Economia Digital.

Leonardo Palhares Foto: Divulgação

No entanto, enquanto a Economia Digital avança a passos largos, buscando abranger e impulsionar todos os setores da nossa economia a dar um passo adiante, algumas instituições do sistema financeiro preferem enfrentar os consumidores e lutar contra a disponibilidade de crédito que promove o aumento do consumo e leva a economia brasileira a girar. Estamos falando do debate sobre o fim do parcelamento sem juros, que impacta diretamente no bolso dos brasileiros, e que vem sendo defendido por algumas instituições e foi tema de reuniões do Banco Central do Brasil.

Historicamente, o parcelamento sem juros é um dos fatores que tem impulsionado o crescimento do varejo brasileiro, ao permitir que o consumidor faça suas compras sem ter de comprometer o orçamento em curto prazo. Em um recorte apenas do comércio eletrônico, foram movimentados mais de R$ 119 bilhões no primeiro semestre deste ano, de acordo com dados do relatório NIQ Ebit - Webshoppers 48. A Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) estima que em 2023 foram realizadas mais de 18 bilhões de transações por cartão de crédito, contabilizando cerca de R$ 2,1 trilhões.

Importante destacar que, mesmo o alto índice de uso do cartão de crédito pelos brasileiros no varejo tradicional e no comércio eletrônico, não impediu a inovação dos meios de pagamento. Paralelamente ao crescimento constante do uso do cartão de crédito, o PIX também passou a ser aceito em quase todas as plataformas de comércio eletrônico, sendo utilizado por 133 milhões de pessoas e 11,9 milhões de empresas, de acordo com dados divulgados recentemente pelo Banco Central.

Além disso, o parcelamento é um importante fator de inclusão financeira e econômica para os brasileiros. É uma forma de pagamento que permite o consumo por pessoas com renda mais baixa, possibilitando a realização de compras necessárias que não seriam possíveis com um pagamento à vista, por exemplo. Isso estimula o consumo e contribui para o crescimento econômico. Não por acaso, uma pesquisa realizada recentemente pela CNC (Confederação Nacional do Comércio) aponta que quase 50% dos lojistas têm vendas que dependem do parcelamento, que movimenta cerca de R$ 1,5 bilhão.

A manutenção do parcelamento sem juros é fundamental para a manutenção do crescimento do comércio eletrônico e do varejo tradicional, em um período ainda de recuperação após anos de pandemia. Não há espaço para retrocessos.

Mas há espaço para todos. Por isso, nesse sentido, as conversas e os esforços deviam ser voltados para o desenvolvimento inovador e digital do Sistema Financeiro como um todo, como a implementação do DREX, que será um importante instrumento para facilitar as operações no mercado financeiro, dando mais segurança à população.

*Leonardo Palhares, presidente da Câmara Brasileira da Economia Digital