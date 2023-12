Parece que o Legislativo acordou para seu papel na República

O legislativo parece estar acordando para sua importância, aquela de direcionar os destinos do país, o anseio da sociedade, o funcionamento do nosso sistema normativo e notadamente para limitar os demais Poderes da República.

Estão sendo apresentadas propostas de emenda constitucional naqueles casos em que não concordam com decisões da Excelsa Corte proferidas ou na iminência de o ser.

Foi apresentada proposta de emenda constitucional para deixar o país livre das drogas com a implementação de um novo direito fundamental que garanta a criminalização do porte e da posse de droga para consumo pessoal e a colocação de freio no funcionamento do Supremo Tribunal Federal em que seus ministros decidem monocraticamente de forma ideológica não raras vezes. Agora, para a felicidade dos defensores da liberdade, com a apresentação de outra PEC pelos Deputados Federais Sr. Mendonça Filho e Kim Kataguiri, que proíbe o veículo de comunicação de ser responsabilizado pela manifestação de entrevistado. Diz a proposta:

“Art. 1º O art. 220 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte

parágrafo 1º-A:

“Art. 220 ....................................................................................................

§1º-A O veículo de comunicação não poderá ser responsabilizado por manifestação de terceiro entrevistado” (NR).

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”

A imprensa livre é um dos sinais em que há naquele país um estado democrático de direito ou um arremedo dele.

Não há como impor a censura, mesmo que travestida de legalidade, a um veículo de comunicação de massa como a imprensa, que deve ser livre. Se for necessária alguma punição para a apresentação de uma notícia ou comentário falso, deturpado, calunioso, difamatório ou injurioso, que seja aplicada posteriormente, mas não com a proibição de se expressar a opinião, já que censura prévia é vedada tanto para o particular, quanto para pessoas físicas e jurídicas, que desempenhem o papel de difusor de notícias.

Punir a imprensa por fato de terceiro, isto é, de seu comunicador ou jornalista, que noticia algo que posteriormente se descobre não ser verdadeiro, mesmo que se trate de crime contra a honra, serve apenas para intimidar e censurar aquele veículo de comunicação, já que não é possível saber o que um entrevistado ou comentarista irá falar em programa veiculado ao vivo e muitas vezes se a notícia é verdadeira ou não, além de se tratar em muitas oportunidades de opinião pessoal e não de narrativa fática.

E pior, já que muitas informações são passadas por fontes jornalísticas, cujo anonimato é protegido por norma constitucional expressa. E a única defesa do jornalista ou da empresa de comunicação pode ser a divulgação do nome da fonte, violando norma deontológica que o impede de fazê-lo, sem falar que a própria carta constitucional garante o sigilo da fonte jornalística. Do contrário, ninguém mais estará disposto a passar informações para os profissionais de comunicação, outra forma de se impor a censura indiretamente e, dessa maneira, impedir que as pessoas saibam o que está a ocorrer em seu próprio país.

Por isso, veio em boa hora a proposta de emenda constitucional que garante a liberdade de imprensa como deve ser em um país que pretende ser uma democracia plena.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – MPSP. Mestre em Direito das Relações Sociais – PUC/SP. Especialista em Direito Penal – ESMP/SP. Professor e palestrante. Autor de diversas obras jurídicas, dentre elas: Comentários à Lei de Execução Penal, Manual de Direito Penal, Lei de Drogas Comentada, Estatuto do Desarmamento, Provas Ilícitas e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Editora Juruá