Passando a reforma tributária a limpo

Ao longo das últimas semanas, a reforma tributária tem povoado não só as sessões parlamentares e os meios de comunicação, mas também o imaginário popular. Surpreendentemente, o assunto está presente em todos os segmentos: político, acadêmico e no cotidiano.

A relevância dada ao tema é justa e positiva, afinal estamos diante da maior e mais profunda alteração legislativa a ser implementada desde 1988. Além disso, a reforma pretende solucionar distorções que produzem impactos negativos para toda população brasileira.

A complexidade do sistema atual afronta um princípio intimamente ligado à proteção da Ordem Econômica, o da "neutralidade tributária". Em outras palavras, o sistema tributário deve ser eficiente, mas sem interferir na atividade econômica. Esse deve ser o objetivo da reforma tributária.

Um bom exemplo do que deve ser evitado é o modelo hoje imposto ao segmento de cosméticos e higiene pessoal, onde vigoram regimes complexos de tributação para todos os tributos incidentes na operação: ICMS (substituição tributária); IPI (interdependência); e apuração monofásica de PIS/COFINS. Essa realidade impacta negativamente empresas com grande potencial de atuação no mercado internacional.

Em que pese a nítida e louvável simplificação proposta pela PEC 45/19, não é possível assegurar que o objetivo final será alcançado pela reforma, considerando exclusivamente o texto aprovado pela Câmara. Isso se dá, em grande parte, pela delegação de temas importantes para regulamentação posterior em Lei Complementar.

Assim, é fundamental a atenção a alguns pontos trazidos na reforma, para que as mesmas pressões que moldaram o sistema tributário atual também não desvirtuem a sistemática futura. Cito alguns deles:

Majoração de carga tributária: Talvez o ponto mais sensível da reforma seja a majoração da carga tributária para determinados setores da economia, muitos deles estratégicos.

Hoje, os prestadores de serviços estão sujeitos ao recolhimento do ISS, com alíquota que pode variar de 2% a 5% - o imposto não admite a dedução de créditos. A inserção dos prestadores de serviços no universo IBS/CBS terá um impacto inegável para tais contribuintes, especialmente se confirmada a adoção de alíquota conjunta em torno de 25%. O impacto será especialmente severo no caso de serviços que envolvam fundamentalmente gastos com mão de obra, não dedutíveis/creditáveis na apuração dos tributos.

No layout tributário atual, a tributação do consumo não alcança as atividades de desenvolvimento imobiliário (incorporações, loteamento etc.). A PEC 45/19, por outro lado, expressamente insere tais atividades no universo IBS/CBS, onerando um setor estratégico da economia.

Para mitigar impactos negativos, a PEC 45/19 prevê a adoção de regimes especiais de tributação para algumas atividades específicas (inclusive a imobiliária), a serem definidos em Lei Complementar. No entanto, conforme já reconhecido pelo Governo, o uso excessivo de regimes especiais e outras exceções podem comprometer a efetividade da reforma.

Princípio do destino: O texto aprovado da PEC 45/19 impõe o "princípio do destino". Divergindo da sistemática atual, o IBS será devido no destino do bem ou serviço, com base na alíquota fixada pela legislação local.

A PEC 45/19, porém, limitou-se a mencionar que o destino da operação poderá ser "o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, o da prestação ou da disponibilização do serviço ou o do domicílio ou da localização do adquirente do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação".

O "princípio do destino" já foi anteriormente adotado em algumas situações. Contudo, da forma como utilizado, o conceito acabou gerando mais distorções e complexidade para o sistema em vigor.

Vale lembrar que a Emenda Constitucional 87/15, por exemplo, alterou as regras do ICMS em operações interestaduais: no caso de operações que destinem mercadorias ao consumidor final, o vendedor deve recolher o diferencial de alíquota ("DIFAL") para o estado de destino da mercadoria. O DIFAL deve ser recolhido antes do envio, em guia específica, para cada operação. O impacto da regra para o e-commerce foi severo. Por emitirem milhares de notas fiscais por mês, algumas empresas não conseguiram se adequar totalmente à regra até hoje, expondo-se a severas penalidades e até mesmo retenções de mercadorias pelo fisco.

O princípio do destino causou problemas também para o ISS. Recentemente, o STF julgou inconstitucional a Lei Complementar 157/16, que alterou a competência para recolhimento do imposto para o município em que está localizado o tomador do serviço (ADI 5.835). No caso, o Supremo entendeu que a lei não fixou um conceito claro de "tomador do serviço", gerando inaceitável insegurança jurídica.

Ou seja, é fundamental que a reforma não só traga um conceito claro de destino, mas também produza sistemática simplificada para recolhimento do IBS, sob pena de macular severamente o modelo a ser introduzido.

Reconhecimento de créditos: A exemplo do ICMS, a apuração do IBS e da CBS será não cumulativa. O contribuinte poderá descontar créditos de tributos recolhido nas etapas anteriores da cadeia produtiva.

Atualmente, não são raras as empresas que acumulam saldo expressivo de créditos de ICMS, impactando indevidamente seu custo de operação. Também na sistemática futura, o acúmulo de créditos será uma realidade. Seja pela diferença de alíquotas fixadas por cada ente federativo, seja em virtude de operações desoneradas, como as exportações. Se o impacto não for remediado por uma política eficiente de ressarcimento de créditos, a reforma deixará os contribuintes no local em que já estão.

E mais: IBS e CBS estenderão a sistemática de crédito/débito para contribuintes que hoje não estão sujeitos a tributos não cumulativos. Logo, em sentido contrário à simplificação almejada, os novos tributos certamente trarão custos de apuração adicionais.

Uma alternativa interessante para os temas mencionados acima seria a expansão do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123/06. O modelo é um exemplo bem-sucedido de simplificação/neutralidade no trato com as pequenas empresas, que poderia ser estendido para empresas de porte médio.

É clara a existência de um longo caminho até a efetiva implementação da "reforma tributária", com algumas armadilhas pela frente. Entretanto, a existência de um período de transição possibilita que os pontos de atenção sejam gradativamente identificados e solucionados. Para tanto, é fundamental que o assunto continue em pauta e que conte com a participação dos maiores interessados - os contribuintes.

João Nobrega, especialista em Direito Tributário, sócio do escritório Graça Couto