‘Passarinheiros’ foram elo entre irmãos Brazão e matador de Marielle há 25 anos

Segundo Lessa, o primeiro encontro com os Brazaõ se deu nesse ‘criatório de passarinhos, com a reprodução de curiós e bicudos’, na área da Chacrinha, na zona oeste do Rio. Lá morava ‘Santiago Gordo’, dono do criadouro, que morava a cerca de 50 metros do haras dos Brazão. Lessa tinha uma relação de proximidade com Santiago. Macalé também frequentava o local - sendo que, 18 anos depois, intermediou a suposta encomenda, pelos Brazão, do assassinato de Marielle.

“Aquele ambiente ali de passarinho, cavalo e mata, porque é um lugar que se não tivesse favelizado era um lugar bonito, então aquele ambiente ali era uma coisa bacana até pra respirar, virou uma frequência. O Macalé, passarinheiro nato, eu me aventurava a ter um passarinho ou outro, mas meu negócio era mais beber cerveja e jogar sinuca e cerveja sempre gelada. Nesse ambiente eu conheci os Brazão, os rimãos, fui apresentado pelo Santiago nesse ambiente aí”, narrou.

Lessa indicou ainda que os laços foram ‘estreitados’ e eles passaram a jogar sinuca, mas ‘não periodicamente como fazia com Macalé e Santiago’. “A gente frequentava o mesmo ambiente, em frente o haras deles, menos de cinquenta metros, e logo na curva era a casa do Carlinhos, que era funcionário deles do haras. Esse era o ambiente ali, em volta das áreas que iriam ser exploradas”, indicou.

Segundo Lessa, Macalé era amigo dos Brazão, cavalgava com eles. “Macalé continuou nessa situação de passarinho desde sempre, e eu não, não tinha paciência para isso, eu não sabia nem limpar passarinho, as vezes ficava sujo”, narrou o ex-PM.