Pela 'conta de chegada' ou seria pela 'chegada da conta'?

Paulo César Teixeira Duarte Filho. Foto: Divulgação

Anunciado pelo Ministro da Fazenda e reportado em todas as mídias, o "primeiro pacote de medidas fiscais para tentar reverter o rombo nas contas públicas" não é eficiente em vários aspectos e atropela a legislação e o bolso do contribuinte.

A Medida Provisória 1.159, publicada em 12 de janeiro deste ano, é um desses atropelos. Ela exclui da base do crédito de PIS e COFINS o valor do ICMS incidente sobre o preço de compra de mercadorias, sob o argumento de que (Exposição de Motivos n. 00010/2023 MF): i. o STF, no julgamento do RE 574.706, determinou que, em nenhuma hipótese, o ICMS poderá integrar a base de PIS e COFINS; ii. o Art. 3º, § 2º, II, da Lei 10.833/2003 dita que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições; e que iii. pode ocorrer acúmulo de crédito de PIS e COFINS, causando esvaziamento da arrecadação.

Por fim, na Exposição de Motivos, o Ministro da Fazenda argumenta que estão caracterizadas a urgência e relevância da medida - requisitos impostos a qualquer medida provisória pelo Art. 62 da Constituição - "haja vista a importância das contribuições ao financiamento da Seguridade Social e ao iminente dano aos cofres públicos causado pelo desvirtuamento da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins".

De uma perspectiva prática, isso representa um aumento médio de 2.52% sobre o valor das aquisições ou 20% do custo com PIS e COFINS: é muito.

À primeira vista, a pessoa pode ter a impressão de que a medida faz sentido, de que o Governo procura equilíbrio entre débito e crédito. Não o é! Vejamos.

PIS e COFINS são tributos híbridos, tendo caraterísticas tanto de tributos diretos (fato gerador: receita bruta) quanto de tributos indiretos (sistemática não cumulativa).

Pelo regime não cumulativo, há muita discussão na doutrina se são de sistemática "imposto contra imposto" ou "base contra base". Digo: tecnicamente, nenhuma das duas.

Na sistemática "imposto contra imposto", como no caso do ICMS, a empresa apropria-se dos créditos do imposto efetivamente pago nas aquisições em determinado mês e desconta do montante a pagar naquele mesmo período, recolhendo ao fisco o líquido desta matemática. Na sistemática "base contra base", considera-se uma determinada base tributável (exemplo: receita) e deduz-se desta uma outra base (exemplo: despesa), aplicando-se a alíquota apenas sobre o líquido, o "net", na linguagem de mercado.

No caso de PIS e COFINS, a sistemática é outra: i. pega-se o valor das aquisições em um determinado período e sobre ele aplicam-se as alíquotas de PIS e COFINS (9,25%), chegando-se ao valor do crédito; ii. em paralelo, calcula-se a receita no mesmo período e, sobre ela, aplicam-se as alíquotas de PIS e COFINS (e.g. 9,25%), determinando o valor do débito das contribuições; iii. por fim, o valor líquido entre os dois montantes é o valor a pagar das contribuições.

Portanto, não é imposto contra imposto nem base contra base... quando muito, "imposto 'presumido' contra imposto". E isso, porque não se sabe o valor que o fornecedor recolheu de PIS e COFINS na etapa anterior, como ocorre com o ICMS ou o IPI, que vêm destacados em nota fiscal. No caso de PIS e COFINS, não há destaque em nota - em casos muito específicos há menção às contribuições, mas apenas de cunho informativo, não constitutivo como nos dois impostos acima mencionados.

Nas Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, o legislador definiu que o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota sobre o "valor" dos itens adquiridos no mês (Art. 3º, § 1º). Guardem bem este termo "valor".

O valor de uma mercadoria, seja pelas ciências mercadológicas, contábeis, econômicas e até jurídico-tributárias, inclui todo o desembolso para sua aquisição, inclusive o ICMS, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal - STF inúmeras vezes, em especial no RE 582.461, Repercussão Geral - Tema 214, dispondo que a "base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação".

Ambas as leis são, em sua pura literalidade, inteiramente claras neste sentido. Isso é tão óbvio que, além do termo "valor", elas ainda são abundantes em não restringir o termo "desembolso", referindo-se dezenas de vezes a "custos, despesas e encargos".

Portanto, a alteração das leis da maneira como foi feita, vai de encontro às próprias leis que pretende alterar, assim também ferindo o Código Tributário Nacional (Art. 110), a Lei Complementar 87/1996 (Arts. 2º, I, e 8º) e a Constituição Federal (Art. 155, II).

Não bastasse isso, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, órgão que representa e defende a União em matéria tributária, concorda que o ICMS deve ser considerado na base dos créditos de PIS e COFINS. No Parecer SEI n. 12943/2021/ME e outros relacionados (ex. Parecer SEI n. 14483/2021/ME), a PGFN é enfática ao expor que a base do débito é independente da base do crédito, de que esta última é determinada pelo valor da mercadoria adquirida, o que inclui o valor do ICMS, respeitando as decisões do STF.

O argumento sobre o excesso de crédito não tem, também, qualquer conteúdo normativo, econômico e prático. Algumas empresas podem não estar desembolsando ainda valores para pagar PIS e COFINS, pela simples razão de que pagaram por inúmeros anos indevidamente e, ao ganharem ações contra a União com base no RE 574.706, estão utilizando os créditos ressarcidos contra débitos correntes. Assim, não é pela diferença débito x crédito, mas porque estão fazendo jus à recuperação de valores pagos (e cobrados) indevidamente para a União.

Além disso, na Exposição de Motivos da MP, o Ministro da Fazenda chega a dizer que o "§ 2º, inciso II, do art. 3º da Lei n 10.833, de 2003, determina que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Dessa forma, se o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal não está sujeito ao pagamento das contribuições, consequentemente não deveria dar direito ao crédito".

Queremos crer que isso seja uma mera leitura descuidada do texto, pois não é isso, definitivamente, o que essa lei diz. O termo "não sujeitos ao pagamento" está no plural, se referindo a bens ou serviços, também no plural. Portanto, o que não se pode tomar crédito é em relação a bens e serviços sobre os quais não se pagam quaisquer PIS e COFINS.

Mas, Paulo, a lei não pode prever isso?

A lei (ao escrever este artigo, ainda medida provisória) não pode prever tudo o que quiser. A norma que se pretende inserir por meio de medida provisória precisa guardar sintonia com o próprio texto das leis e com as demais normas hierarquicamente superiores, o que não foi feito. A liberdade do legislador não é ilimitada.

Por fim, o Executivo não justifica apropriadamente a relevância e urgência da medida provisória.

Bem, a decisão do STF foi em 2017, praticamente 6 anos antes da medida provisória, quando boa parte das empresas já passou a adotar a nova disciplina e recuperar os valores pagos a maior. Além disso, mesmo que se quisesse dizer que o fim do processo se deu com o julgamento dos embargos de declaração, esses foram finalizados em 2021, há 2 anos. Salta aos olhos que algo supostamente tão relevante e urgente possa ter esperado tanto tempo.

Além disso, como já exarado acima, nada há de desvirtuamento da não cumulatividade das contribuições, que têm regime próprio, conforme já reconhecido pelo STF e pela própria União, por meio de sua Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Tudo leva, portanto, à conclusão de que temos uma conta de chegada: o "Príncipe" quer aumentar receita, portanto aumentar tributo, tentando espremer o sistema para concluir seus fins.

Pelas palavras de Maquiavel, "...nas ações de todos os homens, em especial dos príncipes, onde não existe tribunal a que recorrer, o que importa é o sucesso das mesmas."

A diferença é que, em uma democracia, temos nós contribuintes o tribunal.

*Paulo César Teixeira Duarte Filho, advogado tributarista do Stocche Forbes Advogados