No âmbito das normas em si, uma característica frequente, aparentemente democrática, mas efetivamente demagógica, é a prolixidade textual, consistente, por exemplo, em uma repetição quase infinda de princípios e objetivos, na maioria das vezes desnecessários, por já fazerem parte de normas superiores, como a própria Constituição. Mas esse exagero de aparentes boas virtudes geralmente é apenas uma cortina de fumaça para disfarçar delegação de poderes, com remessa de (quase) tudo que é verdadeiramente importante aos regulamentos, tal qual ocorre, por exemplo, com a Lei que institui o Plano Nacional de Cultura de 2010, cujas metas são especificadas em uma portaria [2]!

A execução das normas culturais reflete muito os problemas tratados na sua concepção e elaboração, com destaque para algo que fomenta muito o individualismo, que é a competição entre os destinatários acima nominados, uma vez que se privilegia um instrumento de disputa, o edital, muito próprio para propostas científicas (porque uma pode ser mais eficaz que a outra), mas muito discutível para o setor cultural, principalmente o artístico, cujos critérios de comparação são sempre imprecisos, se não inadequados, porque cada manifestação é potencialmente única.

O individualismo acima tratado tem um componente macroestrutural ainda mais perverso, que é a exclusão do leitor, do espectador, do ouvinte, do cidadão que se importa com a memória da sua cidade, da pessoa que, no domingo em família, ao preparar a comida típica da sua localidade, mantém o ciclo da herança, do patrimônio e do matrimônio cultural.

Nesse quadro das Conferências, tão auspicioso quanto preocupante, ficam os votos para que na gestão cultural brasileira, a democracia, mais que um simples “conceito-grife”, aquele que na irônica observação de Kelsen [3] é o representativo de algo não apreciado verdadeiramente por certas pessoas, mas que se veem obrigadas a exaltá-lo, tanto por obrigação formal, quanto por ser de bom-tom a ele aderir.

E que a cultura, mais que um simples direito (o que a faz, no lugar de criadora, submetida ao universo jurídico), seja percebida como a matriz que gera todos eles e, por conseguinte, a própria vida em sociedade; assim observada, potencializa-se sua força política, gerando um fenômeno que atende pelo nome de cidadania.