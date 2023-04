Penhora de valor inferior a 40 salários-mínimos pode ser mantida em benefício do credor

Vanessa Salem Eid. Foto: Divulgação

O tema de recuperação de crédito vem passando por muitas inovações e decisões que validam o princípio de que a execução deve-se realizar no interesse do credor; em outras palavras, o entendimento majoritário vem seguindo a linha de que, por força do título executivo, o credor é o titular do direito de executar seu crédito em face do devedor.

Isso significa que quem deve iniciar e dar prosseguimento à execução é tão somente o credor com o auxílio do poder judiciário e de eventuais auxiliares do juízo.

Ocorre que, até então, diversos juízos vinham entendendo que algumas espécies de penhora ou valores bloqueados em conta dos devedores não poderiam ser mantidos, mediante justificativa de que valores até o limite de 40 salários mínimos aplicados em caderneta de poupança seriam impenhoráveis, criando uma espécie de "ficção legal, fazendo presumir que o montante assumiria a função de segurança alimentícia pessoal e familiar"[1].

Recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que é penhorável a quantia em montante inferior ao patamar de 40 salários mínimos em razão da proteção que existe em favor do credor (não do devedor), a fim de que não tenha que arcar com custos significativos para a constituição do gravame que não poderá ser recebido posteriormente.

Com esse entendimento, a 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, de forma unânime, a manutenção do bloqueio que recaiu sobre a conta bancária de um devedor[2], contrariando o antigo entendimento de que deveria ser determinada a liberação dos valores penhorados na conta bancária para os fins de interpretação do artigo 833, inciso IV e X c/c § 2º, do Código de Processo Civil.

O caso acima é referente a um agravo de instrumento em que o devedor buscava a reforma de decisão judicial prolatada nos autos de um cumprimento de sentença e que manteve a penhora online sobre sua conta corrente, a despeito de se tratar de valor inferior a 40 salários-mínimos o qual era considerado irrisório pelo agravante.

O agravante fundamentava seu pleito no artigo 836 do CPC: "Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução".

Ao exarar seu voto, o desembargador relator Antonio Nascimento fundamentou que o objetivo da norma sob análise não é o de afastar a constrição tão somente porque seu valor é pequeno em relação ao todo, mas o que se vislumbra é a proteção do credor, evitando que ele tenha que arcar com custos significativos para a constituição do gravame, valores que não serão reavidos futuramente.

A decisão em tela é bastante inovadora e significativa no âmbito da recuperação de crédito e contraria até mesmo acórdãos recentes advindos do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, trazendo em seu teor o fundamento de que, mesmo que em valor muito inferior ao débito executado, esse deverá ser utilizado para amortização da quantia devida, impedindo seu desbloqueio.

Assim, conclui-se que, mesmo que o bloqueio judicial alcance valores abaixo de 40 salários-mínimos, tal constrição vai de encontro ao princípio de que a execução se processa em prol do credor e deve ser mantida para satisfação do crédito sem que o exequente seja prejudicado.

*Vanessa Salem Eid é advogada com atuação em Direito Civil, focada em Direito Empresarial, Consumidor e Família

