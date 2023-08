Peritos da PF apontam ‘marcas de uso’ em joias sauditas presenteadas a Bolsonaro

No laudo em que avaliou em R$ 5,1 milhões o conjunto de joias apreendido pela Receita com uma comitiva do governo Bolsonaro em outubro de 2021, os peritos da Polícia Federal apontaram ‘marcas de uso’ nas peças. Os peritos, que integram o Instituto Nacional de Criminalística da PF, sugerem que as joias sejam submetidas a um ‘procedimento de revisão e reparos especializados’, visando a manutenção de sua ‘integridade’.

Os peritos não indicam exatamente a origem dos vestígios de uso das peças - se o presente do rei saudita já era de segunda mão ou se o desgaste das joias foi por falta de zelo no transporte ou posterior acondicionamento por parte de aliados de Bolsonaro investigados no caso das joias.

Datado de junho, o documento também mostra como as joias dadas ao então presidente Jair Bolsonaro pela Arábia Saudita ‘possuem design estilizado e modelo exclusivo sem informações divulgadas publicamente no comércio’. A PF chegou a pedir informações oficiais com a fabricante Chopard sobre as peças.

Assinado em junho, o laudo foi elaborado por técnicos dos Laboratórios de Mineralogia e Gemologia do Instituto Nacional de Criminalística e no Laboratório de Microvestígios. Durante a perícia, foram identificados ‘pontos sensíveis e fragilizados’ nas joias ‘com risco de desengaste de parte de seus segmentos’.

Segundo os especialistas que analisaram o conjunto, os pontos de ‘fragilidade’ encontrados nas peças não eram ‘constatáveis facilmente a olho nu, não prejudicando a sua estética a vista desarmada’. De outro lado, o grupo apontou a necessidade de ‘serviços de revisão, conferência e reparo das condições das cravações, com ações de recuperação simples a fim de garantir a integridade das peças para o uso seguro como bem móvel resistente à manipulação expositiva’.

Laudo feito pela PF em junho apontou 'mau uso' de joias dadas a governo Bolsonaro Foto: Polícia Federal

O documento foi elaborado no bojo do inquérito que apurava se o ex-presidente tentou se apropriar indevidamente dos presentes da Arábia Saudita ao invés de devolvê-los ao acervo da União. Nas últimas semanas, as investigações da Polícia Federal mostraram que a extensão do esquema seria maior, incluindo ainda a venda de presentes dados ao ex-chefe do Executivo por autoridades de outros Países.

Agora, a Polícia Federal segue na elaboração nos laudos de perícia de outros conjuntos de joias, no centro da Operação Lucas 12:2. Como mostrou o Estadão, a PF suspeita que Bolsonaro e seus principais assessores, entre eles o tenente coronel Mauro Cid, teriam usado um mesmo modus operandi para retirar do País pelo menos quatro conjuntos de presentes recebidos pelo ex-chefe do Executivo em viagens internacionais, enquanto líder de Estado.