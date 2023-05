Peritos e legistas de São Paulo concluíram mais de um milhão de laudos e exames em um ano

Eduardo Becker. Foto: Divulgação

Casos como a morte da menina Isabella Nardoni, da advogada Mercia Nakashima e os assassinatos cometidos pelo Maníaco do Parque só foram solucionados graças ao trabalho da Polícia Científica de São Paulo. A atuação dos profissionais do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) também foi fundamental na identificação das vítimas do maior acidente aéreo brasileiro, que deixou 199 mortos em 2007.

Os laudos feitos pela Polícia Científica são indispensáveis para condenar e corrigir injustiças. No último dia 8, o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu um homem que havia sido condenado por estupro após ser reconhecido pela vítima. Um exame de DNA feito em 2020 comprovou a sua inocência. O verdadeiro autor do crime foi identificado pelo mesmo método. A Ciência, mais uma vez, trouxe luz aos fatos.

Graças ao trabalho dos peritos criminais, que alimentam o banco nacional de perfis genéticos, com o DNA de mais de 10 mil presos, crimes que estavam sem solução há muitos anos foram elucidados. Um desses casos foi o assassinato, em 2008, da menina Rachel Genofre, em Curitiba. A análise de DNA permitiu identificar o autor do homicídio. O homem foi condenado a 50 anos de prisão em 2021.

Esses são alguns exemplos que evidenciam a relevância da perícia criminal para a Justiça e a manutenção da segurança pública. Os mais de 3,5 mil servidores da Superintendência da Política Técnico-Científica (SPTC) desenvolvem um trabalho altamente especializado, analisando mais de 3 milhões de peças de locais de crime todos os anos. Esse material é estudado por peritos qualificados, que usam a Ciência como arma para produzir provas técnicas que materializam a autoria de crimes e, se for o caso, corrigem injustiças.

No ano passado, peritos criminais realizaram 374.265 exames e expediram 357.143 laudos. No Instituto Médico Legal, foram mais de 45.600 exames necroscópicos, 345.476 exames clínicos e outros 28.871 exames. Esses números conferem à SPTC de São Paulo o maior volume de trabalho dentre todas as Polícias Científicas do Brasil.

Nossos profissionais realizam um trabalho de excelência que é referência para as Polícias Científicas de todo o país. Não são raras as vezes em que somos chamados para assessorar investigações policiais em outros estados. E isso acontece em um cenário de quase um terço (27,3%) de defasagem no número de profissionais: dos 4.640 cargos da SPTC, 1.265 estão vagos. Esse deficit impede maior agilidade na análise de provas materiais, na elaboração de laudos e, consequentemente, no andamento dos inquéritos policiais e processos judiciais.

A melhoria na segurança pública do estado passa, necessariamente, pela valorização do trabalho de todas as polícias e isso se faz com a recomposição dos quadros funcionais, investimentos em tecnologia e equipamentos e adequação salarial. Não há fórmula mágica para reduzir a violência e melhorar a qualidade do serviço público prestado à população: é preciso investir naqueles profissionais que dedicam suas vidas a proteger e servir cidadãos e cidadãs.

*Eduardo Becker é presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo (SINPCRESP)