Personal 'enraivecido' é preso por agredir a ex em academia de Goiânia; assista ao vídeo

Douglas Ferreira deu um soco no peito da ex-namorada no dia 31 de março, dentro de uma academia em Goiânia ( Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O personal trainer Douglas Ferreira, morador de Goiânia, foi preso preventivamente nesta segunda-feira, 10, por agredir sua ex-namorada, Raissa Brandão, dentro de uma academia. As agressões foram registradas por câmeras de segurança. Antes de deixar o local, ele também quebrou o vidro do carro dela com o uso de um capacete.

O episódio aconteceu no dia 31 de março.

Raissa publicou nas suas redes sociais um vídeo mostrando o estado em que ficou seu carro. "Eu acreditava que todo aquele controle era cuidado. Já havia tido outros sinais dentro do próprio relacionamento, mas eu acreditava na mudança. Até o dia em que fui agredida dentro do meu local de trabalho e tive meu carro danificado. Enfim, não mudam! Fica o alerta para outras mulheres."

Douglas agora é investigado pela Polícia Civil goiana pelos crimes de dano, lesão corporal, injúria e ameaça. Raissa também é profissional de educação física e atende na academia em que se deram as agressões.

O relacionamento entre os dois durou cerca de três meses. Raissa tentou pôr um fim no namoro no dia 29 de março, quando o acusado teria dito que ela 'não tinha o direito de terminar' e que 'passaria com o carro por cima' dela.

No dia 31, os dois se encontraram na academia e discutiram. De acordo com a Polícia Civil, o motivo da briga foi o ciúmes de Douglas, por causa de uma suposta troca de mensagens de Raissa com o ex-namorado, que seria aluno da mesma academia.

Durante a discussão, ele deu um soco no peito de Raissa e a chamou de 'vagabunda, prostituta'. Pessoalmente e também por mensagens, ele teria dito à ex-namorada 'você não segura essa b*'.

Instantes depois dessa agressão, câmeras de segurança da academia registraram que Douglas novamente confrontou a ex-namorada.

A delegada responsável pelo caso, Gabriela Adas, confirmou ao Estadão que Douglas confessou todos os crimes no dia em que foi preso preventivamente. "Ele disse que ficou enraivecido", explicou a delegada.

Raissa apresentou à Polícia Civil prints de mensagens trocadas com Douglas entre os dias 29 e 31 de março. Gabriela afirma que a vítima relatou que, durante o relacionamento, 'houve vários episódios de agressão verbal'.

Douglas tem contra si o registro de mais duas ocorrências por crimes de violência doméstica, além de uma passagem por lesão corporal contra um aluno de outra academia.

COM A PALAVRA, DOUGLAS FERREIRA

A reportagem busca contato com a defesa do personal trainer Douglas Ferreira. O espaço está aberto para manifestação.