Perspectivas para 2023: contratações públicas e improbidade administrativa

Contratações públicas e improbidade administrativa, quais as perspectivas para 2023? Bom, responder a essa pergunta passa pela constatação de que ainda subsistem muitas dúvidas e incertezas no que se refere à aplicação das novas legislações promulgadas em 2021. Inclusive, a antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) será completamente revogada em abril de 2023, o que tende a acirrar os debates em torno da matéria. Quanto à Lei de Improbidade, muito embora algumas controvérsias sobre a sua constitucionalidade já tenham sido decididas pelo Judiciário, restam ainda muitos pontos a esclarecer. Nesse sentido, vale lembrar que no momento tramitam pelo menos três ações no STF questionando a constitucionalidade da nova lei: ADI n. 7.156/DF, ADI n. 7.236/DF e ADI n. 7.237/DF.

Temas como a abolição da modalidade culposa de improbidade, as alterações nas sanções cabíveis, os novos parâmetros que devem ser observados pelo juiz em suas decisões, os novos requisitos para a condenação de terceiros, os novos marcos prescricionais, entre outros, podem ser objeto de profundas alterações pelo STF em um futuro próximo, o que demonstra as incertezas que pairam sobre o tema.

No tocante à Nova Lei de Licitações, é de se notar que ela foi editada com o objetivo de modificar por completo o cenário brasileiro de contratações públicas, que historicamente se mostrou burocrático, litigioso e ineficiente. Contudo, há muito a se pensar sobre a probabilidade de isso vir a ocorrer, especialmente diante da constatação de que ela não prevê instrumentos capazes de provocar uma mudança estrutural do cenário. Há avanços, é verdade, mas, ao que tudo indica, nada capaz de promover mudanças radicais no setor.

Por essas e outras razões, precisamos estimular debates voltados a enfrentar alguns dos desafios e incertezas que suscitam esses dois grandes e complexos eixos temáticos do Direito Constitucional e Administrativo brasileiro. Há, por exemplo, a necessidade de uma compreensão e aplicação adequada e constitucionalmente legítima das novas legislações pelo Poder Judiciário, o que, por sua vez, depende de uma maior maturidade do debate por parte da doutrina brasileira em torno dessas novas leis.

Então, o que podemos esperar? No âmbito das licitações, a expectativa (talvez irreal) é a instauração de um regime de contratações mais fluído e flexível para melhor lidar com as deficiências históricas dos procedimentos licitatórios brasileiro. Pode não ser a legislação dos nossos sonhos, mas é a lei das nossas possibilidades e, nesse sentido, se torna essencial que se compreenda a sua proposta, até mesmo para definir o que de fato mudou.

Quanto a Lei de Improbidade, espera-se uma maior responsabilidade de todos os atores jurídicos envolvidos em sua aplicação, a fim de evitar a utilização da ação de improbidade para fins político-partidários, algo bastante factível no nosso ambiente político, especialmente em se tratando de discussões regionalizadas e aquelas promovidas em pequenos municípios.

Finalizando, é importante destacar o papel a ser exercido pelo Judiciário e pela doutrina em todo esse processo. O primeiro, claro, por ser o concretizador por excelência do que posto em lei pelo legislador. A segunda, pois seu papel fundamental é apontar e discutir os pontos relevantes de mudanças, assim trazendo subsídio e segurança jurídica para o âmbito do próprio Judiciário.

*Bernardo Strobel Guimarães, mestre e doutor em Direito do Estado pela USP, advoga na área consultiva e de resolução de litígios de infraestrutura há mais de 18 anos. Possui MBA em Gestão Estratégica de Empresas e leciona na área do Direito Administrativo há mais de 10 anos na PUC/PR e em diversos cursos de pós-graduação

*Luis Henrique Braga Madalena, doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ e mestre pela UNISINOS-RS. Especialista em Direito Constitucional e Teoria Geral do Direito pela Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst). Professor de graduação no programa FAE Law Experience e de Pós-Graduação na ABDConst. Editor adjunto da Revista Eletrônica da ABDConst: Constituição, Economia e Desenvolvimento. Coordenador-geral e vice-diretor financeiro da ABDConst