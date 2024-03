Perto de julgar descriminalização, STF nega trancar ação contra preso com 247 gramas de maconha

Nesta quarta, 6, o STF retoma julgamento sobre o porte de maconha a um voto de formar maioria para fixar uma quantidade da droga para diferenciar consumo próprio de tráfico no momento da abordagem policial.

O posicionamento com maior contundência no STF é o do ministro Alexandre de Moraes no sentido de presumir como usuárias as pessoas flagradas com 25g a até 60g de maconha ou que tenham a posse de seis plantas fêmeas.

O julgamento do homem preso com quase 250 gramas de maconha foi encerrado na sexta, 1. Segundo o processo, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares o avistaram em frente à sua casa. Quando os PMs se aproximaram ele correu para o interior da residência, ‘agindo de maneira suspeita’. Os policiais entraram na casa, fizeram uma busca e encontraram a droga sobre um sofá, além de outra porção de maconha em uma cômoda do quarto.

Por 6 votos a 5, os ministros do STF entenderam que a denúncia do Ministério Público que imputou crime de tráfico de drogas ao acusado indicou as ‘fundadas razões que recomendaram o ingresso dos policiais’ na casa do acusado. A maioria do colegiado destacou que o delito praticado seria o de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ e assim o estado de ‘flagrância’ permite a busca domiciliar.