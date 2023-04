João Linhares Júnior. FOTO: ARQUIVO PESSOAL

A semente do destino foi lançada nas ondas do trovão. O inescrutável a sugou, mastigou e a cuspiu. Nasceu o dia. E com ele a escuridão. Mas também a esperança, a dor, a inveja e a solidariedade. Os antagonistas se beijam no fundo do oceano eterno e se digladiam na gravidade infindável dos buracos negros. Luzes de Lúcifer inescapáveis de nosso âmago. Sombras de magnitude liliputiana. Ecos de nossas lutas. O pássaro gorjeia e os lábios selados predicam a efeméride do Pai que ama os Filhos e dos rebentos que traem seus caminhos... Desatinos, egoístas, porém, sublimes e libertinos! Árvores que se desapegam do solo vulcânico das ideologias e se grudam na dança do infinito, nas galáxias que giram no cheiro do perdão.

*João Linhares, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Mestre em Garantismo e Processo Penal pela Universidade de Girona/Espanha. Integrante da Academia Maçônica de Letras de MS