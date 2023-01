Petroplastic defende na Justiça que saída de Bolsonaro e posse de Lula não devem afetar processo sobre a venda da Petroquímica Triunfo à Braskem

Polo petroquímico de Triunfo é alvo de imbróglio judicial.

A Petroplastic pediu nesta segunda-feira, 23, a manutenção da ação movida contra a União pela venda da Petroquímica Triunfo, da Petrobras, para a Braskem, do grupo Novonor (antigo grupo Odebrecht). A transferência foi concluída em 2009.

A empresa alega que a mudança na presidência da República, com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não deve afetar o processo.

"A legitimidade da Presidência da República, pelo atual e pelos futuros órgãos ocupantes do cargo constitucional, confirma-se no próprio poder-dever político do mandatário de viabilizar o curso de uma política pública adequada ou, em caso de flagrante inconstitucionalidade, ilegalidade ou inconvencionalidade, barrar-lhe a eficácia pela autotutela administrativa", diz um trecho da emenda enviada ao juízo da 16.ª Vara Federal Cível do Rio.

Os advogados também pedem, em caráter liminar, a suspensão da transação e o bloqueio dos dividendos do grupo Novonor, com depósito dos valores em juízo até o julgamento final da ação. Outro pedido é para a Justiça bloquear a participação acionária da Petrobras na Braskem.

O empresário Caio Gorentzvaig, dono da Petroplastic, alega que a venda da Petroquímica Triunfo ocorreu em 'condições privilegiadas' e criou um monopólio no setor.

Além da ação movida pela empresa, há uma investigação envolvendo a transação na esfera criminal. O inquérito apura se a venda foi direcionada para o grupo Odebrecht como contrapartida pelo financiamento de campanhas petistas.

Os advogados da Braskem contestam a versão e negam irregularidades na compra. "Com base em avaliações societárias e econômico-financeiras juntadas ao processo, a Braskem não identificou nenhuma irregularidade", diz uma das notas divulgadas pela empresa ao longo da investigação.