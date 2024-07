PF acha arquivo ‘presidente’ e atribui a Ramagem ‘domínio do fato’, teoria usada no Mensalão

Ramagem nega que autoridades tenham sido monitoradas pela agência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e classificou a operação da PF como um “alvoroço”.

A expressão usada pela PF para se referir a Ramagem tem relação com uma teoria jurídica que foi utilizada inúmeras vezes durante o julgamento do Mensalão. Foi citada pelo então procurador-geral da República, Roberto Gurgel para embasar a condenação do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. Depois a tese também foi evocada durante a Operação Lava Jato.

A tese foi aprofundada pelo jurista alemão Claus Roxin, citado em meio ao julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal, em 2012. Ele entendia que ocupantes de um ‘aparato organizado de poder’ que ordenassem a execução de crimes teriam de responder como ‘autores’ do delito. Admitiu que aprofundou a tese em razão da preocupação com a possível impunidade do alto escalão do nazismo.

Segundo o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski (hoje ministro da Justiça), a teoria do direito do fato foi desenvolvida “quando se buscava apenar os crimes praticados pelos hierarcas do regime nazista, ou seja, punir aqueles que estavam na retaguarda, aqueles que não puxavam o gatilho diretamente contra as vítimas inocentes”.