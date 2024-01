PF aponta que Cariani e sócia ‘tinham controle total’ sobre venda de químicos desviados para tráfico

Desde a abertura da ofensiva, Cariani nega irregularidades em sua empresa. Quando as diligências foram cumpridas, em dezembro, o influenciador se classificou como uma outra ‘vítima’ das fraudes. A reportagem busca contato com a defesa do influenciador. O espaço está aberto para manifetações.

O relatório conclusivo foi encaminhado ao Ministério Público Federal que pode, ou não, denunciar os investigados da Hinsberg. Além de Cariani e sua sócia, foi indiciado Fábio Spinola Mota, apontado como ‘amigo’ do influenciador fitness. Ele seria responsável, segundo a PF, por ‘esquematizar o repasse dos insumos à preparação de drogas’.

“Como resultado da investigação desenvolvida até o momento, confirmaram-se os indícios da efetiva existência e atuação de um grupo criminoso, cujo modus operandi consiste em utilizar interpostas pessoas como depositantes de dinheiro em espécie, sob responsabilidade da LBS, Astrazeneca e Cloroquímica, para a Anidrol e Quimiteste, com vistas a justificar a saída dos produtos químicos para o narcotráfico”, escreveu o delegado Vitor Beppu Vivaldi em despacho assinado no último dia 10.

O trio indiciado foi alvo de diligências em ofensiva aberta em dezembro. Na ocasião, a PF chegou a pedir a prisão dos investigados, mas a medida foi negada pela Justiça. À época, a PF narrou que a empresa pertencente a Cariani teria lucrado ao menos R$ 3,7 milhões com a venda de insumos para o tráfico de drogas.